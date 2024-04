Kraj plánuje historickou dotaci. Univerzitě dá 200 milionů na novou budovu

Celkové náklady na novu univerzitní budovu se odhadují na půl miliardy korun. Kraj by tak uhradil necelou polovinu.

„Jsem hrdý na to, že jsme první vedení kraje, které navázalo s univerzitou přímou spolupráci. Informovali nás, že jim chybějí finance na stavbu, tak jsme si řekli, že je podpoříme, pokud nám pomohou s novými obory. Podniky a firmy v našem území volají po odbornících a univerzita se nám zaváže, že pro žádané profese otevře obory do roku 2026,“ přiblížil pro MF DNES hejtman Radim Holiš.

Je to vůbec poprvé, kdy by kraj přispěl na stavbu nové univerzitní budovy. Ta během dvaceti let ve městě postavila prostory pro fakultu aplikované informatiky, univerzitní centrum s rektorátem a knihovnou, fakultu humanitních studií a laboratorní centrum fakulty technologické.

Nově by měla škola nabídnout především strojírenské obory, což je odvětví, ve kterém v kraji pracuje téměř pětina obyvatel. V nové budově fakulty se také počítá s tím, že v ní vznikne prostor pro umístění objemných strojírenských strojů.

Návrh musejí schválit krajští zastupitelé. Ne všichni však s tímto záměrem souhlasí.

„Kraj tady není od toho, aby pomáhal vysokým školám. Hejtman má intervenovat u vlády a na ministerstvu školství, a tím jim pomoci peníze zajistit. Investovat má do vlastních zařízení a vlastních rozvojových programů. Takže s touto investicí zásadně nesouhlasím,“ prohlásil lidovecký zastupitel Jiří Čunek.

Dvousetmilionovou dotaci by kraj vzal z balíčku financí, které dostal z přerozdělených daní. Hejtmanství ušetřilo peníze i výhodnou smlouvou na elektrickou energii, která platí do konce letošního roku.

„Část z našetřených peněz jde na kotelny, fotovoltaiky a podobně. A teď tady máme jiný zajímavý projekt, kterému bychom mohli peníze také přidat,“ doplnil hejtman.