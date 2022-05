Voda ze studní mizí, může za to mírná zima a někde i sami obyvatelé

Zatímco aktuální stav a průtoky na všech místních tocích odpovídají podle hydrologů normálu, lidé se potýkají s úbytkem vody ve studnách.

Ne všude ale za problémy může jen příroda. Například v Žeranovicích, malé obci na Kroměřížsku, brání vyřešení problému samotní obyvatelé ze suchem nejvíce postižené lokality Bednárňa.

„Lidé ze sedmi usedlostí stále nenašli shodu na podobě trasy, která by k nim vodu přivedla,“ vysvětlil starosta Antonín Vyňuchal.

Až dohoda padne, obec k nim vodovod co možná nejdříve přivede. Má to ale háček, státní dotace za 750 tisíc korun, již v Žeranovicích už obdrželi, může potrubí vést pouze do nezastavěného území. Majitelé domů se tak podle Vyňuchala nejspíš nevyhnou finanční spoluúčasti, což ale předem odmítají.

„Domníváme se, že pokud dotace nebude stačit, obec by měla vše doplatit ze svého,“ řekl majitel jednoho z domů. Ať už dopadne vyjednávání jakkoliv, lidé odkázaní na vysychající studny se problému nezbaví dříve než příští rok.

Vodovodní přípojky všude nedosáhnou

Mezi obce s dlouhodobým poklesem vlastních vodních zdrojů patří rovněž Lopeník. Také v obci u hranic se Slovenskem, kde sbírají vodu pouze z jedné studny a dvou lesních pramenišť, brání rychlejšímu řešení problému lidský faktor.

Nový zdroj vody tam leží na soukromém pozemku, jehož vlastník nemá zájem o prodej, ale o směnu za obecní parcelu. Podle starosty Romana Bučka se sice nejedná o patovou situaci, obě strany mají zájem o dohodu, ale administrace chystané transakce může projekt posunout až do příštího roku.

„Podle všeho se nová studna začne budovat až v roce 2023, a to v ideálním případě,“ odhadl Buček.

Potíže mohou nastat i po dohodě se soukromníkem. Lokalita s novým zdrojem se totiž nachází nedaleko chráněných luk s orchidejemi, obec tak bude muset kromě směny pozemků získat i svolení Správy CHKO Bílé Karpaty.

V Lopeníku je dnes na obecní vodovod připojeno na sedmdesát procent domácností a podle všeho u toho už zůstane. Obec zajistila poslední čtyři přípojky před dvěma lety, kdy o ně požádali lidé z domů poblíž vodovodního potrubí.

„Většina domů v kopcích ale zůstane dál odkázaná na vlastní zdroje. Stavení jsou od sebe vzdálená stovky metrů a vodovod tam zkrátka nedosáhne,“ zmínil Buček.

Problémy mívají lidé v údolích

Trable s vodou mají také v hlubokých údolích, což je případ Dobrkovic na Zlínsku. V obci v nadmořské výšce 276 metrů se ale rychle mění vše k lepšímu. Zatímco ještě před čtyřmi lety tam bylo všech 250 obyvatel odkázáno pouze na studny, dnes vlastní už přes polovina domácností přípojku na nový vodovod. Potrubí do obce vede ze sousedního Velkého Ořechova a připojení bude přibývat.

„Lidé ze suchem nejvíc postižených míst už mají po problému a poptávku dalších jsme schopni vyřešit,“ slíbil starosta Břetislav Šuranský. „Navíc jsme si vytvořili dostatečnou rezervu do budoucna, vodu můžeme dodávat až osmi stovkám lidí.“

Podobné štěstí nemají v Hradčovicích. V obci z rovinaté části Slovácka je na vlastní studny odkázáno asi padesát domů. Starosta Antonín Ondrůšek plánuje přivést vodu především do výše položené lokality Stará Hora, kde je zájem o stavební parcely. K tomu je ale zapotřebí vybudovat vodojem za 10,5 milionu korun.

„Jenže o termínu zahájení prací se ještě nemůžeme bavit, vše závisí na tom, kdy a jestli vůbec získáme státní dotaci,“ poznamenal Ondrůšek.