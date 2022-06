Lidé procházejí města s tajenkami v rukou, poznávací hry jsou v kurzu

Možností, jak si zpestřit turistický výlet zábavnými hrami, v kraji přibývá. A roste také počet lidí, kteří tuto možnost využívají.

„S menšími dětmi je to ideální. Určitě je to zajímá víc než jen obcházení památek,“ říká Ida Tallová z Uherského Hradiště, která si podle poznávacích her plánuje výlety po celé republice.

Na Kroměřížsku nachystala výlety s tajenkou na zakázku blogerka Lucie Nachtigallová. Týká se to měst Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem a Chropyně.

„Všude to má podobný koncept. Zájemci si stáhnou a vytisknou podklady s malovanou mapou trasy a dalšími zajímavostmi. Při výletě se pak snaží všechna zaznačená místa obejít a vyluštit tajenku,“ přiblížila Alena Horáková z Destinační společnosti Kroměřížsko.

Výhodou je, že lidí se takto podívají na místa, která by mohli při běžné návštěvě turistických destinací přehlédnout. K úspěšnému vyluštění není nutné kupovat si vstupenky do památek. Součástí balíčku, který luštěnka přestavuje, jsou navíc i historické informace nebo třeba i tipy, kam si zajít na občerstvení nebo kde se dá zaparkovat.

„Abychom lidi víc motivovali, domluvili jsme se, že na infocentrech dostanou za správné řešení odměnu,“ zmínila Horáková. Takto to funguje zatím v Holešově a Bystřici, v Kroměříži a Chropyni o tom jednají.

Valašsko a Hostýnské Vrchy s medvědem

V těchto dnech také odstartoval další ročník osvědčené regionální hry Poznáváme Valašsko s medvědem Jurou. V ní zájemci objíždějí známé i méně známé turistické cíle a sbírají razítka. Řídí se přitom brožurkou, která je k dostání ve vybraných infocentrech a turisty nasměruje do oblasti Valašska i Hostýnských vrchů.

„Vydají se například na stezku portáše Maliny do Velkých Karlovic, k památníku Andělíček u Valašských Klobouk, vodní nádrži Břucko ve Valašské Bystřici nebo kříži na rozcestí v blízkosti Kohútky,“ řekl Marek Chytka z Destinační společnosti Valašsko.

K razítkům hráče dovedou GPS souřadnice, které lze naskenovat z plánků.

„V letošním roce jsme připravili s medvědem Jurou v oblasti Jelenovské bonusové místo, kdy mají účastníci možnost získat mimořádnou cenu. Podmínkou je najít v této oblasti dřevěnou sochu medvěda Jury, vyfotit se u ní a fotografii nám zaslat i se jménem na e-mailovou adresu uvedenou v herním plánu,“ zmiňuje letošní bonusovou cenu Marek Chytka.

Soutěž končí 30. září a zájemci v ní soutěží o stovku cen. Vyhodnocení je v plánu na říjen.

Hledání pokladu Biskupa Bruna

Poznávací hry nabízejí i radnice. V Kroměříži letos oprášili historickou hru Hledání pokladu Biskupa Bruna, která je založená na sbírání razítek a odměnou je pamětní mince.

„Chceme místním i návštěvníkům města nabídnout zpestření času stráveného ve městě při poznávání jeho památek i atraktivních míst. A zároveň jim připomenout, že v kroměřížské mincovně se razily mince již od začátku 17. století,“ poukázal starosta Kroměříže Jaroslav Němec.

Na webu je možno zakoupit i náročnější hledací hry určené do Zlína či Uherského Hradiště, vlastní facebookovou stránku nazvanou Procházka s tajenkou provozuje Veronika Kuklová z Rymic. Ta zábavnou formou zpracovala několik vycházek na Kroměřížsku a Zlínsku.

„Například Kroměříž využívá modernější formy her za pomoci aplikací,“ podotkla Horáková. „Obecně se dá říct, že trend her v cestovním ruchu je na vzestupu a motivuje zájemce k návštěvám turistických cílů,“ doplnila.