Kuličkodráha, pétanque, včelín. Lidé investice navrhují i pomáhají stavět

Celý projekt vymyslel a do soutěže Náš Valmez také za oddíl TOM Zlaté šípy podal. Jenže vzniku obří kuličkové dráhy v okolí budovy Vrtule – světa her a poznání už se Ivo Skoček nedočká.

Dlouholetý vedoucí oddílu a valašskomeziříčský patriot loni v srpnu tragicky zemřel, když ho při jízdě na kole srazilo auto.

Jedno z jeho posledních děl nyní dostává konkrétní obrysy v okolí bývalé krásenské radnice.

„Kompletně hotovo bude do konce letošního roku, ale do začátku prázdnin chceme otevřít aspoň část z šesti instalací. Uvidíme, jak to budeme časově zvládat,“ naznačil Jiří Palát, současný vedoucí Zlatých Šípů. „Návštěvníci budou ke hře potřebovat kuličku, kterou si buď koupí u nás, nebo si ji přinesou sami z domu,“ dodal.

Právě nová kuličkodráha loni v Meziříčí ovládla hlasování v rámci participativního rozpočtu. V něm projekty navrhují a následné vybírají přímo lidé. V posledních letech je to trend, kterým se ubírá řada měst v regionu. Využívají přitom aplikaci Mobilní Rozhlas, jež je určená k informování obyvatel.

Půl milionu pro každou městskou část

„Chceme motivovat obyvatele, aby přemýšleli nad tím, jak zvýšit kvalitu života ve městě, jak oživit veřejný prostor či spoluvytvářet budoucí vzhled města,“ uvedla otrokovická starostka Hana Večerková.

„Projekty navrhují sami občané a také o nich rozhodují. Jedná se o skvělý způsob, jak vtáhnout aktivní lidi do dění v našem městě,“ souhlasí valašskomeziříčský starosta Robert Stržínek.

Radnice ale přitom volí různou cestu. Například v Otrokovicích rozdělují dva miliony korun mezi čtyři části města: Baťov, Kvítkovice + Letiště, Trávníky + Přednádraží a Střed + Újezdy. Každá dostane půl milionu korun.

„V místní části fungují komise, které přicházejí s podněty na vylepšení dané lokality. Chtěli jsme, aby peníze byly rovnoměrně rozprostřené a aby nedošlo k tomu, že jedna část Otrokovic se dočká velké investice a jinde nebudou mít nic,“ vysvětlila Večerková.

Ve Slavičíně chodí obyvatelé na brigády

Ve Slavičíně zase mají u participativního rozpočtu podmínku, že obyvatelé musí přiložit ruku k dílu v rámci brigád. „Například v případě sochy Panny Marie navrhovatelé vykopají v rámci brigády základy. Chceme, aby tam byl vždy i prvek dobrovolnictví,“ zmínil starosta Tomáš Chmela.

Další specialitou Slavičína je, že lidé sice budou hlasovat o pořadí, ale vedení radnice je se sedmi přihlášenými nápady tak spokojené, že je podpoří všechny. Vzniknou tak například památná lavička místního rodáka Jana Pivečky u gymnázia, přírodní zahrada u ZŠ Malé Pole či základna pro bikery.

Jako jedni z prvních začali se zapojováním veřejnosti ve Zlíně. Projekt Tvoříme Zlín se koná od roku 2018 a většina z návrhů obyvatel už je hotová. Letos byly doplněné chodníky u Kudlovské přehrady, u divadla bude stát relaxační zóna, v Centrálním parku na Jižních Svazích vzniklo hřiště na pétanque a přibudou také stolní hry.

Naopak úpravy se dočkal původní plán na „odstranění dalšího torza na Jižních Svazích“, tedy proměnu chátrajících zastávek MHD Česká. Letos magistrát počítá s nejnutnějšími opravami a pokrytím bočních ploch streetartovými malbami. Kompletní oprava zastávek je ale hodně nákladná a přesahuje částku vyčleněnou v rámci participativního rozpočtu.

Vznikne hřiště, lampy a taky včelín

V hlasování napříč krajem často uspějí nápady na obměnu venkovních hřišť, oblíbená jsou například workoutová či dětská. Někde lidé hlasují ryze prakticky a vyberou třeba vybudování veřejného osvětlení, jinde zase mají originální náměty. Ve Vsetíně naposledy triumfoval projekt veřejně přístupného včelína v Arboretu Semetín. Obdržel téměř polovinu ze všech hlasů.

„V prostorách arboreta máme vysazeno několik stovek stromů a keřů. Doplní nám tak mobiliář, který budeme budovat z jiných projektů, jako je výuková učebna a vodní prvek,“ konstatoval vsetínský místostarosta Pavel Bartoň.

Ne všude však participativní rozpočty využívají. Stranou zatím zůstávají v Uherském Hradišti, Uherském Brodě či Kroměříži.

„Chtěli jsme participativní rozpočet rozjet s novým webem, ale práce se během covidové doby opozdily. Chceme jej ale určitě nabídnout v dalším programovém období,“ naznačil kroměřížský místostarosta Vratislav Krejčíř.