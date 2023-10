Ve Zlínském kraji přibývají dopravní hřiště, děti nemusí ztrácet čas dojížděním

Poprvé si je děti mohly vyzkoušet už před nástupem do školy. Jízdu po nových silnicích mezi semafory a dopravními značkami jim umožnili ve Valašských Kloboukách, kde vzniklo moderní dopravní hřiště. Stavba za pět milionů korun vyrostla u zdejší základní školy.

„Využívat jej budou žáci naší školy a v odpoledních hodinách i veřejnost,“ přiblížil starosta Valašských Klobouk Josef Bělaška. „Navíc sem ale budou moci za dopravní výchovou přijíždět i třídy z okolních základních škol,“ dodal.

Naopak místní školáci už nebudou muset za dopravní výchovou cestovat.

„Nejbližší dopravní hřiště je v Malenovicích. Kvůli jedné vyučovací hodině strávily malé děti celé dopoledne v autobuse,“ poukázal ředitel školy Karel Ptáček.

Rozšířené a zrekonstruované hřiště za 2,6 milionu korun nedávno představili také v Uherském Hradišti. Na návštěvníky tu čeká nová zpevněná trasa i moderní technologie signalizačního zařízení. Stávající areál funguje už od roku 2009 a dopravní prvky byly nedostatečné nebo zastaralé.

„Chtěli jsme hřiště nově vybavit, aby jednotlivé prvky odpovídaly současným trendům,“ uvedl starosta Stanislav Blaha.

Předcházet neštěstím na cestách

Novou plochu i s kruhovým objezdem a dalšími prvky v létě otevřely také Luhačovice. Stálo to přes čtyři miliony a v budoucnu by se mělo stát součástí komplexního areálu, kde přibude rodinné výletiště či hřiště na beachvolejbal.

Za posledních šest let se v regionu postavilo či modernizovalo devět dopravních hřišť.

„Náš kraj se potýká s velkou nehodovostí na silnicích, je proto důležité dbát na prevenci a dopravní výchovu už u malých dětí, abychom neštěstím na cestách předcházeli,“ poznamenal hejtman Radim Holiš.

Z větších měst hřiště chybí v Rožnově pod Radhoštěm, kde využívají mobilní plochu. V Holešově zase radnice ve spolupráci se spolkem Proud nechala nastříkat dopravní prvky na nevyužitou plochu v Americkém parku. Nemůže sice sloužit k oficiální výchově, ale zájemci ji mohou volně využít k tréninku.

Důležité také je, že na dopravních hřištích přibývají prvky, které se dětem snaží autenticky simulovat skutečný dopravní provoz. Využívají se přitom technologie wi-fi propojené se signalizačním zařízením.

„Učitel se tak může na zařízení napojit a ovládat je z dálky. Může situaci zastavit, když děti dělají něco špatně, přijde a vysvětlí jim to,“ popsal krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík.

Ten kvituje i to, že se na hřištích využívá stoupání do kopce. „Zvlášť ve valašském kopcovitém terénu se to přímo nabízí,“ upozornil. „Umět brzdit, správně si přeřadit při jízdě v kopci, to jsou věci, které ne každý zvládá.“