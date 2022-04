Nezahojili jsme se, ale chuť se nám vrátila, hlásí po sezoně vlekaři

Provozovatelé skiareálů ukončili sezonu s naprosto odlišnými pocity než loni, kdy se kvůli proticovidovým opatřením skoro nelyžovalo. A mnoho vlekařů rezignovaně přemítalo, zda má cenu v tomto odvětví podnikat dál.

„Ta chuť je zpátky, letošní sezona byla dobrá,“ hlásil Lubomír Orel ze střediska na Stupavě.

Je na něm znát úleva, ještě na začátku zimy totiž nebylo jasné, v jakém režimu budou areály fungovat a zda má vůbec cenu sjezdovky připravovat. „Začátek byl strašně napjatý, bylo to o nervy. Nevěděli jsme, jestli se nám povede zaplatit lidi a energie,“ přiznává provozovatel stupavského areálu.

Právě na Stupavě uzavírali sezonu uzavírali jako jedni z posledních. Na kopci se lyžovalo ještě u uplynulém víkendu. „Snažili jsme se to táhnout, dokud to jde. Samozřejmě jakmile se na sjezdovce začnou objevovat fleky, už nemá cenu to protahovat,“ nastínil Orel.

Vlekařům zásadně nahrály dvě věci. Jednak zmírnění a poté úplné zrušení protikoronavirových opatření a pak také počasí, které bylo na zdejší poměry nadstandardní.

„Stihli jsme začátek, poté dva měsíce mrzlo. A i když přišla obleva, nikdy to nebylo tak, že by se nám svah roztekl,“ shrnul Jakub Juračka ze Skiareálu Troják.

Moderní sněžná děla se vyplácí

Střediskům se navíc jednoznačně vyplácejí zasněžovací technologie, do kterých v posledních letech hodně investovali.

„Na to, že jsme malý kopec, máme jej nadstandardně pokrytý technikou. K tomu využíváme automatická děla, která dokážou sama zasněžovat podle počasí. To se jednoznačně podepisuje na tom, jak je sjezdovka nachystaná,“ řekl Juračka.

Také on považuje sezonu za slušnou, byť se superlativy to podobně jako ostatní vlekaři nepřehání. Čísla návštěvnosti totiž nebyla nijak výjimečná. Na Trojáku proto končili sezonu už v první polovině března.

„Skončily lyžařské kurzy a o víkendech jsme viděli, že zájem už nebyl nijak valný. Toto období bývá ztrátové vždy a dotuje se ze zisků v lednu a únoru, ale letos jsme si to nemohli dovolit,“ vysvětluje a poukazuje na vysoké ceny energií i nárůst výplat pro zaměstnance.

Slabší konec zimy zaznamenal i Josef Vaníček, který provozuje areál Rališka v Horní Bečvě. Zákazníky tam na konci sezony lákali na slevy, lyžování v plavkách a opalování na vleku, ale moc lidí už nechodilo.

„Přitom je to škoda, to počasí bylo jedinečné. Hodně sněhu, sluníčko, atmosféra jako v Alpách,“ popisoval Vaníček.

Loňská opatření byla chybou, stěžují si vlekaři

Letošní zimu si ale obecně pochvaluje, podle něj se ukázalo, že loňské uzavření středisek kvůli covidu byla chyba. „Bylo zbytečné zakazovat lidem pohyb na čerstvém vzduchu, nezaznamenal jsem, že by se někde kvůli skiareálům covid významně šířil,“ poukázal.

„Pokud by nám do toho stát nijak nezasahoval, po nikom nic nebudeme chtít a vystačíme si sami,“ postěžoval si.

Až do konce března vydržel v provozu městský svah ve Zlíně, což v dřívějších letech nebylo pravidlem. „Snažili jsme se přípravě dávat maximum, jen v únoru jsme kvůli oblevě pár dní stáli,“ zmínil provozovatel Svahu Zlín Marek Sedlák.

„Chodily k nám lyžovat školy i rodiny s dětmi, ale naučili se jezdit i lidé z jiných měst v okolí, což nás těší,“ poznamenal.

Svah do budoucna uvažuje o pořízení přístrojů, které dokážou vyrábět sníh i v plusových teplotách. Měla by také vzniknout nová trafostanice, která usnadní zasněžování.

Ceny energií nejspíš zdraží skipasy

Pozitivně hodnotí zimu i Ski areál Razula ve Velkých Karlovicích. Také tady přitom očekávali větší zájem lyžařů.

„Začátek zimy bohužel ještě poznamenala doznívající omezení, kvůli nimž byly zrušeny prakticky všechny firemní akce. Firemní klientela nám v lednu citelně chyběla,“ zmínila mluvčí Resortu Valachy Martina Žáčková.

Únor byl podle ní naopak skvělý, začali jezdit hosté ze Slovenska a plně vytížená byla i lyžařská škola.

„Celkově jsme se v zimě v tržbách přiblížili k úrovni doby před covidem. Bohužel ale mezitím vzrostly náklady a ceny energií, takže nelze říct, že bychom zimní sezonou zahladili covidové šrámy,“ sdělila Žáčková. Provozovatelé obecně upozorňují, že kvůli vyšším nákladům se pro příští sezonu dá očekávat i zvýšení cen skipasů.

„Pokud ceny nafty a elektřiny opět nespadnou, stoprocentně zdražení přijde. Zároveň ale musíme řešit i ekonomickou stránku našich zákazníků. Je otázkou, kde je míra únosnosti, aby lidé na lyžování nezanevřeli,“ uvažuje Juračka.

Náročné bude i uvažování, do jakých investic se pustit. Ekonomiku totiž po pandemii pravděpodobně citelně zasáhne i válka na Ukrajině. „Máme na Rališce v plánu už delší dobu větší rekonstrukci v areálu, ale v současné době se plánuje velmi těžce,“ dodal Vaníček.