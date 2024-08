Návrat před covid. Firmy ve Zlínském kraji věří, že přichází stabilnější doba

Zástupci podniků ve Zlínském kraji věří, že zlepšení situace může být trvalejšího charakteru.

„Rok 2023 můžeme nazvat rokem začínající stability,“ konstatoval Jan Černošek, ekonomický jednatel otrokovické pneumatikárny Continental Barum, která je největším zaměstnavatelem v kraji.

„Dodavatelsko-odběratelské řetězce, narušené geopolitickou situací, se vrátily na úroveň předcovidové doby. Ceny základních surovin a energií se také ustálily a vysoká míra inflace, která kulminovala v březnu minulého roku, začala postupně klesat,“ upřesnil.

Ačkoliv celosvětová poptávka po pláštích stagnuje, Continental Barum udržel loňské tržby na zhruba 70 miliardách korun a zisk zvýšil o více než dvanáct procent na čtyři miliardy.

„Naše společnost je silně proexportně orientovaná. Proto její ekonomické výsledky budou záviset na celosvětovém vývoji v oblasti automobilového průmyslu a poptávce po pneumatikách,“ poznamenal Černošek.

Vztahy s dodavateli se zlepšily

Firmy zažívaly velmi nejisté poslední roky. Nejprve za to mohl koronavirus a omezení s ním spojená, potom válka na Ukrajině. Tyto okolnosti způsobily potíže s dodávkami surovin, které začaly zdražovat, i nejistotu ohledně odbytu. Pak prudce stouply ceny energií i inflace, což byla další rána. Turbulentní změny ovšem, zdá se, ustaly.

„Dodavatelsko-odběratelské vztahy se podařilo vrátit na předcovidovou úroveň, což potvrzuje výše tržeb v letech 2022 a 2023,“ potvrdil ředitel vsetínského výrobce rozbušek Austin Detonator Jiří Václavík. „Požadavky zákazníků v rámci výroby se dařilo v průběhu roku 2023 naplňovat a výrobní kapacity byly adekvátně vytíženy,“ pochvaluje si.

Tržby firmě sice loni mírně klesly, ale byly třetí nejvyšší za posledních deset let.

Zlepšení situace vnímá také vsetínská společnost Climax, výrobce stínicí techniky.

„Dostupnost materiálu i dodací termíny se postupně dostávaly na normální úroveň. Díky tomu jsme se mohli vrátit na vysokou úroveň spolehlivosti našich dodávek,“ shrnul obchodně-provozní ředitel firmy Climax David Žabčík. „S mnoha dodavateli jsme prošli covidovou dobou společně a tam, kde bylo potřeba, jsme našli nové zdroje,“ doplnil.

Pomohly nové produkty

Zlínská plastikářská firma Spur měla loni tržby 2,5 miliardy korun a za posledních deset let jí stouply zisky dokonce pětkrát.

„Růst se nám daří pouze díky novým produktům, které na trh přinášíme novým zákazníkům v nových oblastech,“ upřesnil ředitel Spuru Tomáš Dudák.

Poznamenal, že nepamatuje vyloženě stabilní rok podnikání.

„Dynamika v naší firmě je v současné době daleko větší než v předcovidových letech,“ řekl Dudák. „Ale úkolem každého podnikatele je se situací se umět vyrovnat.“

Také podle předsedy představenstva zlínské krajské hospodářské komory Roberta Zatloukala, který je i šéfem zlínské plastikářské firmy Promens, je situace klidnější a stabilnější. Hovoří o tom, že objemy tržeb se mohly vrátit do období před covidem i nad něj, ovšem hospodářské výsledky podniků jsou individuální.

„Pokud jde o průmysl, nevidím firmy krachovat, ale vnímám velký tlak na rychlost růstu produktivity,“ poznamenal Zatloukal s tím, že stále více roste i regulace byznysu.

Zaměstnanci chtějí více peněz

Ceny energií sice tolik nekolísají, ale v Promensu letos za elektřinu zaplatí o skoro 40 milionů více než loni, protože jim skončila doba fixace. Loňské tržby měli o patnáct procent nižší, což by se ale mělo díky novým projektům do dvou let změnit v růst. Jiná je také struktura zákazníků.

„Máme zákazníka v Holandsku, který nakupoval zboží za 150 milionů korun, dnes je na polovině. Dodávali jsme do Zetoru, který utlumuje výrobu,“ upozornil Zatloukal. „Na druhé straně máme projekty s novými zákazníky mimo automotive segment. A to nám dává perspektivu,“ věří.

„Z pohledu tržeb a výsledků firmy bude letošek obdobný, možná mírně lepší než předcházející rok,“ uvažuje finanční ředitel zlínské strojírenské firmy Tajmac-ZPS Jan Kurinec. „Důvodem je však spíše kumulace některých zakázek do letošního roku, než že by se výrazněji zlepšila situace na trhu.“

Upozornil, že i když se zdražování surovin i energií zastavilo, jejich ceny jsou stále vysoké. Velký je také tlak na zvyšování mezd. A odbyt se mění v čase.

„Jsou měsíce, kdy je stav zakázek poměrně vysoký, avšak je střídán obdobím s velmi nízkým příjmem nových obchodních případů,“ postěžoval si Kurinec. „Ani situace na trhu práce, ani naše legislativa a případná podpora státu neumožňuje na tyto výkyvy pružně reagovat.“

Přesto výrobní podniky věří, že letošní rok bude lepší než loňský. A pozitivní trend bude pokračovat. Jistota však schází.

„Můžeme se ale plně soustředit na to, co ovlivnit můžeme,“ naznačil Zatloukal. „Pracovat na sobě jako firma i jednotlivec tak, abychom to, co přijde, zvládli co nejlépe.“