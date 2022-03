Firmy mají desítky míst pro Ukrajince, uplatní se ve výrobě i v nemocnici

Uprchlíci mají o práci ve Zlínském kraji zájem Na Ukrajině pracovaly ve zdravotnictví, ve školství nebo službách. Ženy, kterých je mezi uprchlíky před válkou většina, teď hledají výdělek i ve Zlínském kraji. „Moje příbuzné si tady chtějí najít práci. Jedna pracovala v nemocnici, druhá v lékárně. Nechtějí čerpat nějaké příspěvky, mají do začátku nějaké peníze a další nepotřebují. Jsou rády, že tady mohou zůstat. Ale do budoucna si musejí nějak vydělávat,“ shrnula Ukrajinka Miroslava Vlasáková, která ve Zlíně už několik let pracuje ve zdravotnictví. Podobně přemýšlí většina uprchlíků. V krajském asistenčním centrum se jich za dva týdny registrovalo zhruba 3 700. Více než polovinu tvoří děti a mladí lidé do 18 let. Zbytek ale bude potřebovat zaměstnání. Úřad práce pro ně má asi 800 volných míst. Jde o speciální nabídku pro Ukrajince od nejrůznějších firem v kraji. Hledají zájemce o úklidové práce, pokojské, administrativní práce, pomocné dělníky, kuchaře, zdravotní sestry, IT specialisty nebo třeba grafiky. Množství dalších míst si ale přicházející ženy shánějí přes své známé a rodiny.

„Zájem ze strany Ukrajinců je, ale v této době zatím přijíždějí většinou ti, kteří mají už předem sjednaná místa. Často je to tak, že tady už dřív pracovali jejich příbuzní, pracovní agentury je přivezou od hranic, zajistí jim ubytování, potřebnou asistenci a rovnou domluví práci,“ upřesnila ředitelka krajského úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdyšová. Před vydáním jsou aktuálně desítky pracovních povolení. „Myslím, že to chce ještě čas. Teď maminky s dětmi teprve přijíždějí, potřebují si vyřídit víza, zdravotní pojištění, najít si zázemí, uklidnit děti, vyřešit jim třeba školu a to, kdo se o ně bude starat, když budou v práci,“ poznamenala Majdyšová. Pracovní povolení získají uprchlíci od úřadu práce, a to na základě vydání víza za účelem strpění pobytu, které dostanou v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině. Otevřené už je nepřetržitě 24 hodin denně v Baťově nemocnici ve Zlíně. Na jednom místě tak mohou lidé vyřídit hned několik důležitých dokladů.