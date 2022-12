Čtyři děti ve školce. Zlínsko zasáhla chřipka, jsou i vážné případy

Před několika dny si děti z jedné z kroměřížských mateřských škol užily návštěvu Mikuláše i rozsvícení vánočního stromu. Na besídku pro rodiče, kterou třída Broučků a Soviček chystala na tento týden, si ale budou muset počkat. Paní učitelky totiž onemocněly. A nejsou samy.

„Mezi zaměstnanci máme devět na pracovní neschopnosti, proto jsme dvě besídky museli odvolat. Také nám přibývá nemocných dětí. Ale věříme, že do Vánoc se nám to ještě podaří,“ přiblížila ředitelka MŠ Mánesova Martina Luběnová.

Právě mezi dětmi do pěti let je ve Zlínském kraji momentálně nejvíce nemocných. Trápí je teploty, kašel, bolesti hlavy, rýma. Hlavně na Uherskohradišťsku a Kroměřížsku. „V některých třídách máme už jen čtyři děti. Ten úbytek je obrovský a nejhorší je, že když se vrátí, tak vydrží pár dní a jsou zase nemocné,“ popsala ředitelka mateřské školy v Uherském Hradišti Ilona Močičková.

Dohromady je v kraji v této kategorii 5 291 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Celková nemocnost napříč věkem se vyšplhala na 1 823 pacientů na 100 tisíc, což je o 25 procent více než před týdnem.

Nemocnice se plní malými pacienty

„Z těchto dat je patrné, že jsme překročili pomyslný epidemický práh. Dominují respirační viry. Nicméně vidíme i nárůst chřipkových onemocnění,“ poukázala mluvčí krajské hygienické stanice ve Zlíně Vendula Ševčíková.

Někteří malí pacienti už se kvůli závažnějším potížím dostali také do nemocnice. Zvýšený počet dětí zaznamenali třeba v Baťově nemocnici ve Zlíně. Momentálně tam leží deset pacientů do šesti let. Dominuje u nich chřipka a takzvané RS viry. Jde o kapénkové onemocnění, které se projevuje jako nachlazení. Právě RS viry jsou u malých dětí velmi nevyzpytatelné.

„Způsobují onemocnění horních cest dýchacích, průdušek a plic a mohou být smrtelně nebezpečné pro kojence a batolata,“ zdůraznila primářka zlínského dětského oddělení Lucie Procházková.

Ve Vsetínské nemocnici pečují lékaři o dvě děti s chřipkou. Mají vysoké horečky, jsou malátné, slabé a dehydratované.

Nemocných ale přibývá i u dospělých. Někteří lékaři si všimli, že průběh viróz je horší než dříve.

Covid ostatní virózy vytlačil, teď jsou zpět

„Lidé přicházejí zchvácení, unavení, mají vysoké teploty, silné bolesti hlavy, kloubů. Bývali jsme zvyklí, že viróza za tři až pět dní přejde. Teď to tak není,“ upozornil praktický lékař z Hošťálkové David Halata.

Příčinu vidí v posledních dvou a půl letech, kdy lidé bojovali s covidem a ostatní virózy se příliš neobjevovaly.

„Naprostá většina populace se nesetkala s infektem a neudržovala si vůči němu imunitu v pozornosti. A zároveň se stalo, že vir, kterému se v uplynulých letech nedařilo šířit, si začal vytvářet agresivnější klon,“ přiblížil.

Pro léčbu virových onemocnění lékaři nepředepisují antibiotika, protože na ně nepůsobí. Pomáhá klid v posteli, tekutiny, vitaminy a běžně dostupná léčiva proti horečce, bolesti a kašli.

Jen rodiče malých dětí musejí počítat s tím, že některé léky v těchto týdnech neseženou. „Snažíme se rodičům poradit, co ve které lékárně mají. Pokud není k dostání sirup na horečku, tak jestli seženou čípky, případně tablety,“ upřesnila uherskohradišťská dětská lékařka Dagmar Uvírová.