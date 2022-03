Zlínský kraj chce přidat městům čtvrt miliardy na zastavení odlivu obyvatel

„Starosty jsem o tom informoval a teď k nám od nich přichází zpětná vazba. Bereme to jako podpůrnou částku, která poslouží k zatraktivnění kraje a zabránění odlivu lidí do jiných regionů,“ zdůvodnil hejtman Radim Holiš (ANO).

„Peníze dáme na investice do veřejných staveb, prostranství a podobně. Obce s rozšířenou působností jsou větší města, která možnost takové dotace od kraje dlouhé roky neměla,“ poznamenal.

Podmínky dotačního titulu krajští úředníci teprve připravují a částka zatím není rezervovaná v rozpočtu. Peníze musejí schválit krajští zastupitelé; na programu bude tento bod zřejmě na květnovém zasedání. Někteří opoziční poslanci očekávají velkou diskusi.

„Žádný materiál ještě k dispozici nemáme, nevíme, jak bude kraj čerpání peněz kontrolovat a podobně,“ upozornil krajský zastupitel za STAN Tomáš Pifka, jenž je i vsetínským místostarostou.

„Ale nelíbí se mi, že se tímto způsobem budou někde vykrývat potřeby, které by kraj měl spolufinancovat tak jako tak. Jako třeba stavbu sportovní haly u nás ve Vsetíně, o které se bavíme dvacet let a která by sloužila jak žákům, tak spolkům,“ poznamenal.

Lidovecký zastupitel Jiří Čunek si zase myslí, že peníze by teď měl kraj soustředit spíše do oblasti zdravotnictví, v níž je naplánovaná velká investice do nového centrálního pavilonu ve Zlíně.

„Mohou na to být i negativní ohlasy, protože by po tom asi sáhla i jiná města. Je otázka, z jakého balíku se tyto peníze budou brát,“ konstatovala krajská zastupitelka a starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková (STAN). „Ale my jsme za tu nabídku opravdu vděční. Je to poprvé, co kraj takto podpoří obce s rozšířenou působností,“ dodala.

Podle předběžných podmínek by každá ze třinácti obcí s rozšířenou působností měla dostat částku podle počtu obyvatel, kdy na hlavu vychází necelých tisíc korun. Například pro Uherský Brod to znamená asi 15 milionů, pro Valašské Meziříčí 22, Uherské Hradiště může získat asi 23 milionů, Kroměříž asi 26, Holešov kolem 11, Valašské Klobouky přes 4 miliony a třeba Zlín kolem 70 milionů korun.

Holešov chystá lokality pro bydlení

„Pro nás by to bylo přes 15 milionů korun, které použijeme na dvě rozjeté akce, což je stavba kulturního centra a přístavba a rekonstrukce knihovny,“ upřesnil starosta Rožnova pod Radhoštěm Jiří Pavlica (ANO).

Podle předběžných podmínek by částka od kraje měla tvořit maximálně 50 procent nákladů na investici a také by se mělo jednat o akci, která už je vysoutěžená nebo už se na ní pracuje. Města ji také mohou vyčerpat během následujících dvou let, tedy do konce tohoto volebního období.

Například Zlínu by měla pomoci k rekonstrukci zimního stadionu, Valašským Kloboukům k novému odstavnému parkovišti.

„Chceme se pokusit o to, aby u nás lidé zůstali bydlet. Proto připravujeme rozšíření infrastruktury na nové lokality určené pro bydlení,“ naznačil plán kraje starosta Holešova a krajský zastupitel Rudolf Seifert (STAN). „V plánu to máme letos a příští rok a peníze z kraje by nám v tom hodně pomohly,“ dodal.

„Taková forma dotace je tady poprvé. Máme spoustu akcí, kde nám kraj finančně pomohl, také dlouhodobě investuje do svých zařízení v naší aglomeraci. Ale tato podpora bude obrovská pomoc,“ prohlásil starosta Valašského Meziříčí a krajský zastupitel Robert Stržínek (ANO).

Hradiště by peníze využilo na zimní stadion

Město už projektuje stavbu sportovní haly a dopravní terminál. Obě by podmínku nadregionálního významu splňovaly. Uherský Brod by zase peníze mohl použít třeba na dofinancování venkovního parkoviště u plaveckého centra Delfín, které se aktuálně rozrůstá o venkovní koupaliště. Návštěvníci tam přijíždějí z celého okolí.

„Projektů máme ale více,“ naznačil starosta Ferdinand Kubáník (KDU-ČSL). „Ještě o tom budeme diskutovat, protože konkrétní účel si máme určit sami podle toho, co potřebujeme nejvíce,“ zmínil.

Zato v Uherském Hradišti už se rozhodli a zhruba 23 milionů korun chtějí použít na vybudování nového zimního stadionu.

„Ten uspokojí poptávku obyvatel města a jeho regionu po moderním a dostupném zázemí pro bruslařské sporty a trávení volného času,“ upřesnil mluvčí radnice Jan Pášma. „Zimní stadion nahradí stávající zařízení, které již nevyhovuje stavebním, energetickým, provozním a zejména bezpečnostním požadavkům,“ sdělil.

Kraj v minulém roce schválil individuální dotace třeba na sportovní akce a pro sportovní kluby, na akce agrárních společností typu dožínky nebo soutěže o nejlepší regionální víno, také univerzitě za pomoc s trasováním kvůli covidu.