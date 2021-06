Pediatři mizí z obcí na Zlínsku, děti musejí za lékařem zdlouhavě dojíždět

Lékařka, která měla v kartotéce kolem tisíce dětských pacientů, zemřela loni v prosinci. Od té doby město marně hledá náhradu. Pro Bojkovice, kde žije 4 400 obyvatel, je to citelná ztráta.

Do spádového města se totiž k lékaři sjíždějí i rodiny ze Starého Hrozenkova, Rudic, Šumic, Slavičína, Komni nebo Žítkové. A jediná pediatrička, která ve městě zůstala, nestačí.

„Vzala jsem asi 250 pacientů k sobě, byla s tím spousta práce, kterou jsme do večera dělali se sestrou dva měsíce. Stíháme to jen tak tak. Sama budu za rok za dva hledat náhradu, která by ordinaci převzala za čtyři roky po mně, protože se chystám do důchodu,“ popsala lékařka Barbora Navrátilová.

Zhruba sedm stovek dětí, které už vzít nemohla, tak musí jezdit do Uherského Brodu nebo třeba Slavičína. Obě města jsou vzdálená asi 15 kilometrů, tedy kolem 20 minut jízdy autem.

Tudíž splňují nařízení vlády o dojezdové vzdálenosti, která má být u dětského lékaře maximálně 35 minut. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), podle slov mluvčího Vlastimila Sršně, nezaznamenala žádnou stížnost na nedostupnost ani žádný požadavek na zajištění péče.

Stát nám nepomáhá, vadí starostovi

Radnice v Bojkovicích se ale snaží sehnat náhradu, aby obyvatelům nabídla stejný standard, jaký měli dříve.

„Měl by to řešit stát, ale dává od toho ruce pryč. Je rozdíl, jestli někdo jezdí za lékařem deset kilometrů v rámci Brna a městské dopravy, nebo patnáct kilometrů tady, kdy musí spoléhat na vlak nebo autobus. Pořád se mluví o podpoře venkova, ale jsou to jen plané řeči,“ postěžoval si starosta Petr Viceník.

Inzeráty ve zdravotnických časopisech ani nabídky na lékařských fakultách zatím žádný úspěch nepřinesly. Nikdo se neozval ani na vyhlášené výběrové řízení nebo inzerát VZP.

Město proto řeší, jestli poskytne nějaké benefity, aby případné zájemce přesvědčilo. V nedalekém Starém Hrozenkově, kde rok hledali praktického lékaře, například nabídli byt zdarma a placení mzdy zdravotní sestře.

Benefity pro nové lékaře? „Není to fér“

„Možná budeme časem hledat nového obvoďáka, možná gynekologa. A to si máme na každého nachystat milion korun? A co pak ti lékaři, kteří už tady pracují, museli si na ordinaci půjčit peníze. To je vůči nim nefér. Osobně v tom vidím problém,“ poukázal starosta.

Třeba VZP má pro tyto účely bonifikační program.

„Cílem je především posílit časovou dostupnost praktických lékařů pro klienty VZP a zároveň podpořit koncept sdružených praxí, kdy v jedné pracuje více kvalifikovaných lékařů, sester, případně další administrativní síla. Měsíční paušál je 1 500 korun,“ upřesnil Sršeň.

Starosta si myslí, že by zdravotní pojišťovna mohla při udělování licence zvažovat, kde jsou lékaři potřební.

„Jestli má patnáct kilometrů jezdit jeden lékař, nebo čtyři tisíce lidí, tak by to pojišťovna mohla trochu ovlivňovat. Jinak budou lékaři koncentrovaní ve velkých městech a my tady budeme dělat, nevím co,“ prohlásil Viceník.

Otázkou je, jestli podobné nabídky vůbec pomohou. Bojkovic totiž nejsou s problémem jediné a nebudou ani poslední.

Do okrajových regionů se lékaři nehrnou

„Opakovaně to projednáváme a upozorňujeme na to. Starostů, kteří hledají lékaře, v minulosti nikdy tolik nebylo. Ale starší generace s praxí končí, často i kvůli byrokracii, a mladým se místo práce systémově nařídit nedá. I když jim obce nabízejí velké benefity, tak do okrajových regionů nejdou,“ poukázala členka předsednictva Svazu měst a obcí ČR Pavla Štrobachová, která je také starostkou Smečna.

Řada obcí ve Zlínském kraji i jinde už má zkušenosti s tím, že sehnat praktického lékaře nebo pediatra je velký problém. Aktuálně to řeší Tlumačov nebo Bystřice pod Hostýnem.

Odborníci upozorňují, že situace se pravděpodobně nezlepší. Hlavně proto, že věkový průměr praktikujících lékařů je více než 60 let.

„Pediatři nejsou, není je kde vzít. Své praxe zavírají další a další a jejich kapacita v celé republice se snižuje. Je to smutné, ale problém bude ještě větší a rodiče budou muset dojíždět dál. Pediatr nebude v každém městě jako dosud,“ upozornila dětská lékařka a předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová z Bystřice pod Hostýnem.

„Byl zrušen obor praktické dětské lékařství a pediatři v terénu chybějí všude, třeba i v Praze. A ti, kteří jsou, tak nemají kapacitu na to, aby brali nové pacienty,“ doplnila.