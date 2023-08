Zlínský kraj hledá způsob, jak zaplatit nové pavilony v Baťově nemocnici

V příštím roce by měla v nemocničním areálu u řeky Dřevnice začít stavba nové porodnice, což je první výrazný krok v rámci jeho postupné modernizace. Dalším je centrální pavilon urgentního příjmu, který přijde na řadu v roce 2027.

Tak je to alespoň v plánu. Už brzy proto musí mít vedení kraje jasno, jakým způsobem a za jakých podmínek stavby zaplatí.

Jasné je, že náklady se mají pohybovat kolem šesti miliard korun a z velké části je bude investovat kraj. Otazník ale visí nad tím, jak to konkrétně udělat. Proto si kraj nechal zpracovat ekonomickou analýzu od odborné firmy.

„Ukáže možnosti investování do majetku nemocnice tak, aby byly efektivní, v souladu s právními předpisy a dlouhodobě udržitelné,“ přiblížil hejtman Radim Holiš (ANO). „Dosud nemocnice byla schopna běžné opravy a technická zhodnocení na svém majetku zaplatit ze svých prostředků. Tak velká stavební investice ji ale čeká poprvé, bude potřeba ji finančně podpořit, a kraj proto řeší svůj koncepční přístup,“ dodal.

Podle zákona o krajích může kraj investovat pouze do svého majetku. Proto letos zaplatí 600 milionů korun za opravu bývalého interního pavilonu v Uherskohradišťské nemocnici. Podobně investuje také v Kroměříži a Vsetíně. Když totiž kraj staví nebo opravuje svou budovu, zhodnocuje svůj majetek.

Pozemky v nemocnici kraj nevlastní

Jenže zlínská nemocnice je specifická. Hejtmanství v ní nevlastní ani budovy, ani pozemky. Všechno je v majetku akciové společnosti Krajská nemocnice Tomáše Bati (KNTB), jež vznikla v roce 2006. Kraj ji zřizuje a stoprocentně vlastní.

Patří jí 170 tisíc metrů čtverečních plochy a více než dvacítka budov. Před čtyřmi lety se jejich tržní hodnota odhadovala na 1,2 miliardy korun. „Pokud budovu vlastní někdo jiný, v tomto případě KNTB, je zapotřebí posuzovat investice z hlediska daňového i z hlediska souladu s veřejnou podporou,“ sdělila mluvčí kraje Soňa Ličková.

Zmíněná finanční analýza nabídne legální řešení pro investici kraje do nemocnice a také posoudí ekonomickou stránku. Tedy řekne, jak se stavby pavilonů promítnou do hospodaření nemocnice a do jaké míry mohou ovlivnit další investiční akce. Bude tak podkladem pro rozhodování zastupitelstva, které musí investici z krajských peněz schválit.

„Potřebujeme si nachystat jakýsi logaritmus, podle kterého budeme moci posílat peníze do Baťovy nemocnice, aniž bychom se dostali do sporu s platnou legislativou. Je to specifická situace a chceme mít, jednoduše řečeno, připravený správný postup,“ vysvětlil hejtman Holiš.

Postupné převedení nemovitostí nebo pozemků z kraje na nemocnici bylo před lety jedinou možností, jak jí zvýšit základní jmění a uchránit od hrozící insolvence kvůli vysoké vnitřní ztrátě. Už za hejtmana Stanislava Mišáka (ČSSD) se pak zvažovalo, jak to udělat, aby bylo možné investovat krajské finance do tehdy plánované stavby nové interny. V té době to ale bylo jen v rovině možností.

Jednou z nich bylo, že by kraj od nemocnice pozemky pro stavbu odkoupil, pak by na svém pozemku postavil svou budovu a nemocnici by ji pronajímal. Tak je to třeba v Kroměřížské nemocnici, která kraji platí nájem za některé pavilony. Tato varianta ale v současné době zřejmě ve hře není.

Areál Baťovy nemocnice vznikl v roce 1927 a za následujících osm let v něm bylo vybudováno čtrnáct pavilonů. V roce 1938 byla postavena LDN a dva roky poté nová porodnice. Stavby v areálu jsou dnes v různém stavu, některé ale opravu nutně potřebují. V roce 2006 vznikla akciová společnost, která má v současné době základní jmění v hodnotě 1,6 miliardy korun.