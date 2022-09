Lidé stále víc kradou v obchodech. Máme hlad, vysvětlují strážníkům

Žena ve zlínském obchodě ukradla jídlo, ale i plyšovou hračku pro svoji dceru. Když byla zadržena, řekla, že je matka samoživitelka a nemá dostatek peněz. A jiný případ z krajského města: důchodce ukradl pečivo za 20 korun, aby se mohl najíst.

Místní strážníci se dříve s podobnými případy příliš často nesetkávali, v posledních měsících jich ale přibývá. A situace může být horší, pokud se bude životní úroveň lidí v důsledku zdražování energií, potravin a dalších věcí snižovat.

„Jsou to strašně smutné věci,“ přiznává ředitel zlínské městské policie Milan Kladníček. Podle něho počty drobných krádeží narůstají a mění se také struktura pachatelů.

„Dříve to bývaly třeba skupinky mládeže, které si chtěly udělat večírek, takže ukradly alkohol a brambůrky. Teď ale převládají krádeže věcí denní potřeby, hlavně jídla, případně kosmetiky,“ přiblížil Kladníček. „Pachatelé jsou sociálně slabí obyvatelé a říkají nám, že mají hlad.“

Když je dopadnou strážníci, jejich životní situace se ještě zhorší. Často zkoušejí krást opakovaně, a když dostanou pokutu, která může být až deset tisíc korun, nemají na její zaplacení.

Potom se dostávají do dluhové spirály a hrozí jim exekuce. A při opakovaných krádežích jejich případ může skončit v rovině trestního řízení u soudu. „Když nemají peníze na jídlo, nemají je ani na pokuty,“ zmínil Kladníček.

V zimě může být ještě hůř, míní strážníci

Někdo chce krást základní jídlo, jiný zase delikatesy, které jsou pro něho jinak příliš drahé.

„Mezi často kradenými věcmi jsou kosmetika a elektronika, tedy věci, u kterých je šance prodat je dál. Časté jsou pokusy o krádež alkoholu,“ poznamenal velitel uherskohradišťské městské policie Vlastimil Pauřík.

„Nárůst krádeží v obchodech zaznamenáváme. Více jich bývá prakticky vždy, když se konají letní veřejné venkovní akce, festivaly a podobně, které do města ve větší míře přitahují problémové osoby.“

Řekl, že si nevybavuje, že by někdo kradl čistě proto, že měl hlad. Nicméně dodává, že se přestupků dopouštějí lidé spíše z okraje společnosti a většinou opakovaně.

„Za nárůstem počtu těchto lidí může být do jisté míry také zdražování,“ uvažuje Pauřík. „A v zimě může být ještě hůř,“ obává se Kladníček.

Také velké obchodní řetězce si všímají toho, že lidé v současnosti kradou více než obvykle. „Registrujeme drobné navýšení takových případů. Konkrétní čísla a druhy zboží nesdělujeme, jedná se o interní informace,“ nastínila Renata Maierl z firemní komunikace obchodního řetězce Kaufland.

Podle potřeby pak řetězce posilují také ostrahu v obchodech.

Město zvažuje zřízení potravinové banky

„Krádeže čas od času v našich prodejnách zaznamenáváme, ve většině případů jde o drobné krádeže,“ poznamenal mluvčí řetězce Lidl Tomáš Myler. „Přítomnost pracovníků ostrahy působí preventivně a samozřejmě také zajišťují bezpečnost zákazníků i zaměstnanců prodejny.“

Když pachatele po dopadení řeší strážníci a nedomluví se s nimi na zaplacení pokuty na místě, musejí o případu na služebně sepsat hlášení, což zabere více času.

„Strážníci denně řeší několik takových incidentů, které hlídku zaměstnají na desítky minut,“ upozornil Kladníček. „Chybí pak v ulicích, kde je jich daleko více potřeba.“

Ve Zlíně už se situací zabývá i vedení radnice. „Řada lidí celý život poctivě pracuje a výdělky, se kterými dosud bez problémů vycházeli, jim dnes již nestačí. Přemýšleli jsme, jak těmto lidem v jejich nelehké situaci pomoci,“ naznačil primátor Jiří Korec.

Obyvatelé města mohou v případě hmotné nouze kontaktovat odbor sociálních věcí magistrátu, který má možnost pomoci formou balíčků s trvanlivými potravinami.

„Komunikace se sociálním odborem a získání různých forem podpory by řadě lidem pomohla v jejich svízelné situaci a nebyli by nuceni potraviny krást,“ věří Kladníček. „Zvažujeme i zřízení městské potravinové banky. Je to další možnost, jak může město pomáhat svým občanům,“ poznamenal Korec. Město v současné době financuje potravinové balíčky a je připraveno podpořit i případné zásobování potravinové banky.

„Chtěl bych však vyzvat ke spolupráci i velké zlínské obchody s potravinami, které by do balíčků a případně v budoucnu do banky přispívaly podle dohody nebo svého uvážení,“ dodal Korec. „Zapojit se mohou samozřejmě i občané.“