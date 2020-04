Dřevěná část kostela se nakláněla, velká záchranná akce získala ocenění

„Nebyla to snadná práce, o to víc si ocenění vážíme,“ uvedl Milan Juráň, jednatel stavební firmy z Ústí u Vsetína, která opravu zajišťuje.

Rekonstrukce za téměř 12 milionů korun byla nevyhnutelná. Kostel tvoří zděná a roubená část, a právě ta se viditelně nakláněla. Kromě toho do stavby zatékalo a ničila ji také půdní vlhkost.

Rok a půl trvající oprava skončila loni v říjnu. Vycházelo se při ní z dokumentace z roku 1944. Roubené zdi se opravovaly naposledy v 70. letech minulého století, tehdy ale tesaři u trámů použili nevhodné spoje, proto se stavba začala naklánět.

„To se ukázalo až poté, co jsme konstrukci odkryli. Uvnitř kostela byla omítka a zvenku opláštění. Trámy se pak musely nadzvednout, což byla při výšce stavby velmi odborná činnost,“ připomněl Juráň.

Část jich nahradili novými, co se ale dalo použít, to se do konstrukce vrátilo. Některé dřevěné části totiž mohou pamatovat ještě původní stavitele.

Kostel pochází zřejmě ze 16. století. Je tak nejstarším původně dochovaným kostelem ve městě a zároveň jedním z nejstarších svého druhu na Moravě. K bohoslužbám už se nevyužívá, slouží především jako koncertní a výstavní sál.

Soutěž Dřevěná stavba roku se koná desátým rokem. Má osm kategorií, ve všech hlasuje široká veřejnost, která letos poslala celkem 56 812 hlasů.

Pět kategorií hodnotí také odborná porota. Zahrnují celou škálu staveb ze dřeva, od budov přes hřiště až třeba po rozhledny. Soutěžit mohou jak dokončené práce, tak také návrhy.

„Anketa ukazuje pokrok českého dřevěného stavění a přínos dřeva jako obnovitelné suroviny,“ poznamenal ředitel Nadace dřevo pro život Stanislav Polák.