Učitelé si zvykají na výuku online, natáčejí videa, problémem je zkoušení

„Je to náročnější než klasické vyučování“ Pro učitele představuje uzavření škol novou zkušenost. Výuku pro žáky musí zajistit online. „Je to náročnější než klasické vyučování,“ říká kantorka s více než dvacetiletou praxí Ivana Machačíková, která na Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně učí matematiku a chemii. Jaké formy výuky využíváte?

Posílám studentům odkazy na informace v učebnici, co si mají zpracovat. Přidávám odkazy na elektronické učebnice, k nimž mají přístup, skenuji jim materiály, připravuji pro ně příklady na procvičování. Vše umisťuji na náš školní komunikační systém Moodle. Studenti úkol vypracují, uloží na Moodle a já ho můžu zkontrolovat. Někteří kolegové zase využívají pro zasílání vypracovaných úkolů e-mail. Jak si studenti poradí se složitějšími zápisy chemických rovnic nebo matematických operací?

To by se jim samozřejmě psalo na počítači špatně. Proto jsem jim napsala, ať příklady vypočítají do sešitu, vyfotí, fotku uloží na Moodle a já hned vidím, jestli postupovali správně. Funguje to zatím dobře. Co když něčemu nerozumí?

Vyzvala jsem je, pokud by něčemu nerozuměli, ať se mi ozvou, že se můžeme spojit třeba přes Skype. Zatím se nikdo neozval. Kolegyně mně poradila, že v elektronické žákovské knížce mají studenti platformu Teams, která funguje jako Skype – domluvíte se s nimi, kdy se všichni připojíme, zapneme kameru a můžu jim učivo vysvětlovat i tímto způsobem. Možností je víc Plánujete zkoušení? A jak se dá zabránit tomu, aby někteří studenti při online zkoušení nepodváděli?

Když mi odevzdávají úlohy, tak je budu hodnotit jako domácí úkol. Přímo v systému Moodle můžu vytvořit test, který by tam studenti rovnou vyplnili. Ale opět narážím na to, že zápis chemických rovnic a některých matematických operací je složitý, proto budu pravděpodobně využívat více otázek s uzavřenou odpovědí. Odpovědi na otevřené otázky pak asi budou muset vypracovat na papír, ofotit a poslat. Zatím to promýšlím. A podvádění nejspíš zabránit nejde. Snad jen tím, že test omezíte časově. Co je na současné situaci pro vás nejtěžší?

Je to náročnější než klasické vyučování. Nebyla jsem zvyklá používat elektronické materiály v takové míře, takže nejdříve se vše musím sama naučit. Snažím se brát tuto situaci i pozitivně – kdyby nenastala, asi bych se to nenaučila. Moodle jsem používala, ale nevyužívala jsem všechny jeho možnosti.