Hejtman a primátor spojili síly, na silnice do Zlína má přispět i stát

I proto vznikla deklarace, v jejíž rámci by se na výstavbě dálničního přivaděče z Fryštáku do Zlína (kompetence kraje) a obchvatu Zálešné (kompetence města) mohl podílet také stát.

Deklaraci podepsali hejtman Radim Holiš a primátor Jiří Korec (oba ANO), podle nichž obě plánované cesty spojí dvě státní komunikace: dálnici D49 ve Fryštáku a cestu I/49 ze Zlína do Vizovic. Proto by měl stát přispět.

Holiš už o tom jednal s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) a mluví o tom, že je šance na zhruba 800 milionů korun.

„Hledáme řešení, že bychom mohli mít až padesát procent nákladů, tedy 800 milionů korun, což bych považoval za velmi solidní diplomatický úspěch. A zatím se to jeví jako reálné,“ nastínil Holiš. „Potřebujeme to dostat mezi základní a strategické stavby státu a to je na dobré cestě.“

Polovinu by mohl zaplatit stát

To by znamenalo, že by se obě cesty zařadily do seznamu staveb, které jsou hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), popřípadě z Evropské unie. „Minimální spolupodílení státu u takto významné zakázky, která je prakticky nadregionálního významu, by byla namístě,“ je přesvědčený Holiš.

„Byli bychom rádi, kdyby stát zaplatit všechno, je to ale věc dalších jednání,“ poznamenal Korec. „Alespoň padesát procent by nám stát mohl dát.“

Ministerstvo dopravy sdělilo, že byl Kupka seznámen s problematikou výstavby obou důležitých silnic, a vzhledem k tomu, že na nich musí spolupracovat město, kraj i stát, připustil možnost podpory ze SFDI. „Vzhledem k tomu, že ještě nejsou dokončeny přípravné práce ani není známý termín zahájení stavby, nelze v tuto chvíli hovořit o konkrétní částce. Tedy o nějaké definitivě,“ vzkázal mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Pokud by se to podařilo, pro kraj i město by to znamenalo, že by se jim uvolnily peníze, které by mohly investovat jinde. Zlínská radnice připravuje přestavbu Velkého kina, náměstí Míru i další dopravní akce.

„Všichni víme, v jakém je město ekonomickém stavu. Z větších připravovaných projektů jsme schopni postavit jeden až dva. Rozhodující bude, na který se nám podaří sehnat co největší externí financování,“ nastínil Korec.

Deklarace má za cíl také urychlit přípravu obou důležitých silnic. Dálniční přivaděč z Fryštáku do Zlína se připravuje už dvanáct let a ještě nebylo ani zažádáno o územní rozhodnutí. Obchvat Zálešné se chystá ještě déle, ale jeho příprava je o něco dál. Aktuálně je však kvůli připomínkám ekologických spolků přerušené územní řízení.

Aktivisté měli výhrady také k dálničnímu přivaděči, kvůli čemuž si musel kraj nechat zpracovat nové řízení EIA, v němž se posuzují dopady stavby na životní prostředí. Hotové by mělo být do konce první poloviny letošního roku.

„Pak začne příprava dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení ve sloučeném řízení, žádost bychom podali v druhé polovině příštího roku. V roce 2025 či 2026 by se mohlo začít stavět,“ věří Holiš. „Příprava krajského úseku trvá už dvanáct let, což není normální. Takto se nedá projektovat a dělat příprava staveb. Chtěli jsme dát podpisem deklarace najevo, že musíme enormně zrychlit,“ doplnil.

O rychlejší průběh přípravy se má postarat i nově založený koordinační výbor.„Věřím, že se nám podaří zrychlit přípravu, samotnou stavbu i získat potřebné vícezdrojové financování,“ podotkl Korec.

Plánovaná trasa úseku dálnice D49 z Fryštáku do Lípy i dálničního přivaděče směrem ke Zlínu.

Zahájení výstavby obchvatu Zálešné přichází reálně v úvahu spíše až v roce 2025. U obou cest se ale mohou termíny posunout, třeba i kvůli připomínkám ekologů. Město chce projekt dotáhnout do fáze povolení a pak by ho mohl převzít kraj, pokud sežene státní peníze.

Obchvat Zálešné začíná pod Burešovem a končí na výpadovce ze Zlína na Vizovice u dopravního podniku. Je pomyslnou třetí částí dálničního přivaděče. Druhou, která vede od Kostelce do Zlína pod Burešov, řeší kraj.

První část je na státu, ale i ten má potíže. Lidé z Kostelce nesouhlasí s tím, aby cesta vedla v zářezu ve svahu pod jejich domy, a požadují tunel. Ten by byl ale podle silničářů příliš drahý. Přitom před koncem příštího roku by se mohlo po dálnici D49 jezdit až do Fryštáku. Když nebudou postavené nové cesty do Zlína, může se doprava po sjezdu z dálnice komplikovat a brzdit.