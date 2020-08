Podvodníci žádali jménem podnikatelů covidovou podporu, dostali 700 tisíc

Krajští kriminalisté se případem začali zabývat začátkem července na základě oznámení Finančního úřadu pro Zlínský kraj, o pár dnů později pak podal trestní oznámeni i Finanční analytický úřad.

Pro 38letého muže a jeho 23letou družku si zlínští kriminalisté, kteří případ vyšetřují, přišli v úterý brzy ráno do jejich rodinného domku v okrese Jablonec nad Nisou, kde oba společně bydlí.

„Vyšetřovatel muže i ženu v úterý obvinil ze zvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného formou spolupachatelství. Obvinění se části trestné činnosti dopouštěli v období, kdy byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav. Za podvod jim hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 5 do 10 let. Žena je stíhána na svobodě, na muže podal vyšetřovatel podnět na vzetí do vazby, který soud akceptoval,“ uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.