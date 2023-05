Vyhlídka z kolonády v Květné zahradě je po dvou letech znovu přístupná

Mezi pečlivě zastřihovanými keři se sklánějí zahradníci a dokončují výsadbu, aby v létě Květná zahrada dostála svému názvu. I v tomto období však stojí za návštěvu, zvlášť, když do syté zeleně zasvítí slunce. Právě takový den si její vedení vybralo k slavnostnímu otevření rekonstruované části kolonády.

„Nemůžeme mluvit o celkové obnově, protože arkádová část nás teprve čeká. Ale dokončená už je vyhlídková terasa na střeše kolonády,“ říká kastelán Květné zahrady Zdeněk Novák a ukazuje nahoru k zábradlí.

Práce za 31 milionů trvaly dva roky a dělaly se při plném provozu. Přesto návštěvníci o něco přicházeli. Pohled na zahradu z výšky se dá těžko nahradit. Nyní už má terasa nové krovy, krytinu i pochůznou plochu v délce 244 metrů. Balustrády, které tvoří zábradlí směrem do zahrady, během té doby sundali, převezli do restaurátorské dílny a znovu instalovali.

V polovině 17.století, kdy olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelkorna zahradu vybudoval, sloužily jako vyhlídkové body takzvané jahodové kopečky. Vyvýšená místa, osázená jahodami a nesoucí na vrcholu altány, nabízela návštěvníkům z řad šlechticů pohledy na unikátní zahradní dílo. Jako místo společenské a reprezentativní zahrada sloužila zhruba jedno století.

„Potom z ní byla zahrada spíše pro arcibiskupskou kuchyni. Ještě v minulém století tady byly byty zahradníků,“ vypráví Novák.

Od té doby se v zahradě prakticky nic nezměnilo a díky tomu, a také proto, že se dostalo odpovídající péče rostlinám, se zahrada dochovala z velké části v původním stavu. Odborníci mají vytipované i stromy, které mohou dobu její největší slávy pamatovat. „Kromě toho se dochovala úžasná obrazová dokumentace, díky které bylo možné zahradu obnovit a celé její kráse,“ doplnil Novák.

Arkádová galerie, neboli kolonáda, vznikla podle projektu Giovanniho Pietra Tencally v roce 1671 a plnila několik funkcí. Byl v ní hlavní vstup do zahrady a zároveň sloužila jako galerie soch. „Teprve v osmdesátých letech minulého století vybudovali na střeše kolonády lávku,“ dodává kastelán.

Terasa je přístupná během otvírací doby zahrady a vstup na ni je zdarma. Vstupné do Květné zahrady aktuálně činí 140 korun pro dospělého, 110 pro mladé lidi od 18 do 24 let nebo seniory, a 40 korun pro děti. Nabízí se také komentované prohlídky s průvodcem.