Knihovnice napsala pohádky o Holešově. Inspirovala se místem i obyvateli

„Nechtěla jsem se svazovat fakty a navíc jsem dětská knihovnice, takže pohádky, jako žánr, pro mě byly jasná volba,“ vysvětlila své autorské záměry Hana Zaoralová, knihovnice dětského oddělení Městské knihovny Holešov.
Při tvorbě se nechala inspirovat holešovským prostředím, jeho typickými místy a v určitých momentech i některými konkrétními obyvateli či drobnými příhodami.
„Ale jsou to pohádky, jsou vyfabulované a netřeba v nich hledat konkrétní skutečnost. Moje postavičky jsou pohádkové a mají dětem i dospělým připomenout, jak je život kouzelný a veselý. Obzvlášť život v Holešově,“ dodala. Kouzelnou atmosféru podle ní dobře doplnily ilustrace Jiřího Hrbáče z nedaleké obce Přílepy.
Pohádky vznikly při psaní diplomové práce
Zaoralová zpočátku neměla ambici, aby kniha vůbec vyšla. První pohádky vznikly jako druhotný produkt při psaní diplomové práce a knihovnice je psala s lehkostí, nadhledem a tvorbu si užívala.
„Zlom přišel ve chvíli, kdy si mé pohádky přečetl Karel Bartošek a vydání posvětil se slovy, že v některých případech může být výsledkem dlouhodobé prokrastinace dokonce kniha,“ dodala s úsměvem knihovnice.
Kniha Holešovské pohádky jsou nyní k dostání v Holešově na několika místech, například v knihovně, informačním centru nebo na radnici.