Nejde o pokec u kafíčka. Ženy si v Klubu podnikatelek pomáhají už deset let

„Vždycky jsem byla tvořivá a zvídavá, ráda jsem si vyráběla vlastní věci. A když jsem vyrobila první krém, začala jsem ho vylepšovat, aby pomáhal problematické pleti,“ říká Slánská. „Když produktů přibývalo, chtěla jsem je takzvaně pustit do světa. Ale nevěděla, jak to udělat, jak začít. Pak jsem absolvovala seminář v Klubu podnikatelek. Strašně moc mi to pomohlo a inspirovalo v rozjezdu podnikání.“

Podobnou cestou prošly i další ženy, které dnes, i když už mají svou firmu úspěšně rozjetou, klub stále navštěvují. Ve Zlíně existuje už deset let. Muži sem rozhodně nemají vstup zakázaný a někteří se také na akcích objevují. Většinou však jde o čistě ženský kruh.

Mezi více než padesáti členkami jsou mladé ženy kolem dvaceti let, ale i více než sedmdesátileté. Nejvýstižnějším slovem, které mají společné, je „aktivita“.

„Vysledovala jsem, že to jsou vesměs aktivní a odvážné ženy. Jsou aktivní ve všech spektrech života, nebojí se přebírat zodpovědnost a často jsou iniciátorky změny,“ popsala zakladatelka klubu Zdenka Barošová.

Před lety pracovala ve vzdělávací společnosti a vedla podnikatelský inkubátor. Když skončil, vazby se nepřetrhly, ale naopak spíše posilovaly. Ženy, které ho absolvovaly, stále potřebovaly radu a pomoc.

Rok se scházely a zjistily, že podobné aktivity mají smysl. Tak vznikla nezisková organizace, která dostala oficiální název Klub podnikatelek ze Zlínska. Začala pomáhat ženám, které chtěly začít podnikat a nevěděly jak, nebo byly na mateřské dovolené, měly koníček a hledaly informace a nasměrování. To je i po deseti letech stejné.

Inspirující ženské prostředí

„Většinou přicházejí drobné živnostnice, které hledají radu nebo informace. Jsou to čerstvé maminky, studentky nebo i ženy ve zralém věku, které po letech odejdou z práce a chtějí se věnovat svému koníčku, ale nevědí, jak ho přetavit v podnikání,“ uvedla Barošová.

Na akcích a besedách se tak potkávají ženy různých profesí, zkušeností i věku. Mezi členkami nechybí manažerka, právnička, účetní, specialistka osobního rozvoje, provozovatelka kavárny, floristka, výtvarnice, kariérová poradkyně, fyzioterapeutka, švadlena, ředitelka nebo výrobkyně marmelád a kosmetiky.

„Hodně jsem v minulosti lektorovala ve firmách, které byly vesměs mužské. Tady to pro mne byla změna,“ popsala Pavla Kotyzová, zlínská lektorka marketingových a seberozvojových kurzů.

„Zjistila jsem, že ženské prostředí je podporující, inspirující. Líbilo se mi, že nejde jen o pokec u kafíčka, ale že si navzájem nezištně pomáháme. Chtěla jsem být součástí skupiny lidí, kteří jsou v podobné situaci jako já,“ dodala.

Na pravidelných setkáních podnikatelky řeší to, co zrovna potřebují, mluví o tom, co je trápí či co se jim povedlo, předávají si tipy, kontakty a poptávky. Je to v podstatě tržiště aktivit a dovedností.

„Každá z nás má kamarádky, ale pokud to jsou zaměstnankyně, tak úplně nevědí, o čem mluvíme. Často si o podnikání prostě nemáme s kým popovídat,“ vysvětlila Barošová. „Podnikání je specifické. Na jednu stranu přináší volnost a svobodu, na druhou stranu jsme v něm hodně osamělé, protože jsme na všechno samy,“ líčí.

Klub nabízí také vzdělávání pro veřejnost. Témata besed, přednášek a workshopů se točí kolem podnikání, osobnostního rozvoje a zdraví. V lednu byla zaměřená na specifika komunikace s muži, v únoru je naplánované online školení bezpečnosti práce, v březnu kurz o tom, jak vyfotit svůj produkt dobře i mobilním telefonem.

Otevřené jsou rovněž přednášky týkající se legislativy, účetnictví, daní, práva, ochrany značky, ovládání IT programů, nastavení reklamy, práce se sociálními sítěmi, komunikačních dovedností a podobně.