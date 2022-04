Řezbář tvoří z lipového dřeva dokonalé kopie ptáků, kteří hnízdí v Česku

„Ten všímavý muž se domníval, že prodávám vycpané ptáky, což se na akci nesmělo, a hrozil mi policejní kontrolou,“ líčí patnáct let starou historku.

„Už si přesně nepamatuji počty, ale původně jsem jel prodávat živé kanáry. Všechny jsem si přivezl domů, ale dřevěného ptáka ani jednoho. Přitom jich byly desítky. Nejvíc šli na odbyt stehlíci a sýkorky,“ usmívá se Pospíšil.

Řezbářem se stal díky dvěma malým dřevěným stehlíkům, kteří v jeho rodné obci Bzová zdobili dveře domu od vedle. Bylo mu tehdy už osmačtyřicet. „Proměnil jsem se v řezbáře a tak to už zůstane,“ vypráví vyučený zedník.

K nové dovednosti mu pomohla zručnost, píle a 14 atlasů ptáků, které zdobí jeho knihovnu. „Z obrázkových knih jsem čerpal inspiraci a posiloval představivost,“ říká.

Většina jeho výtvorů z lipového dřeva se vejde do otevřené dlaně. K jejich výrobě nepotřeboval nikdy víc než myškářský nožík, dnes už sto let starý dárek od otce. K tomu ještě dva kuchyňské nože s ulomenou čepelí a nakonec starý pilník na paty, kterým dokáže vytvořit téměř dokonalou imitaci ptačích per.

„To je základ, bez kterého se neobejdu,“ přibližuje s tím, že detaily k už téměř hotovému dílu dokresluje dláty na linoryt. „Jsou z Japonska a sehnal jsem je ještě v dobách socialismu v Tuzexu, kde se neplatilo korunami, ale bony,“ upozorňuje. „Za potřebných 100 bonů jsem musel překupníkům zaplatit 500 korun, což byly nemalé peníze.“

Osmasedmdesátiletý vdovec žije se synem v řadovém domku v Uherském Brodě. I když se mu „dřevěná voliéra“ stále rozrůstá, dílnu si nikdy nepořídil a nemá ji ani v plánu.

Výstavu neměl, ptáků je prý moc a jsou malí

„Vytáhnu si ráno plachtu, kterou kvůli padajícím odřezkům rozprostřu na podlahu v předsíni. Pak zasednu a pustím se do toho,“ popisuje. Výroba jednoho dřevěného opeřence mu zabere zhruba deset hodin. Oblíbený druh nemá, vyřezává však výhradně ptáky hnízdící v Česku.

„Žádný jiný motiv než ptáka jsem nikdy nehledal,“ svěřuje se při vzpomínce na svého nevidomého otce. „Táta ve mně probudil lásku ke dřevu, také kvůli němu nosím celý život malý křivák v kapse,“ prozradil s tím, že už od dětství plnily jeho knihovnu knihy o ptácích. S jejich chovem začal jako školák, dnes mu zpívají k práci dva kanáři.

„Jednou jsem cvičně zkusil vyřezat sedm postaviček k betlému, ale rychle jsem se znovu vrátil k tomu, co asi umím nejlépe. Ptáci, to je zkrátka moje,“ poznamenal.

Čilý penzista rozdává svým umem radost známým i příbuzným, a dokud mu bude sloužit zdraví, tak prý s vyřezáváním nepřestane. Žádnou výstavu neuspořádal. „Organizátorům vadil buď velký počet exponátů, nebo jejich malý rozměr,“ posteskl si. Loni v prosinci však uspěl v televizní soutěži Kutil roku. Hlasy diváků mu vynesly čtvrté místo.