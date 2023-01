Z Ladových hastrmanů jsem byl nadšený, prozradil herec Josef Dvořák

Nechybí zima a jaro na venkově, kresby z Nezbedných pohádek a dalších pohádkových knih, příběhy dobrého vojáka Švejka, ale také černobílé humorné kresby nebo známý obraz hospodské rvačky.

„Zajímavostí je, že jsou na výstavě k vidění i méně známá díla z raného tvůrčího období. Mnohé návštěvníky jejich odlišný styl jistě překvapí,“ poukázal Pavel Chmelík z pořadatelské Galerie Artrium. „Navíc dívat se na Ladovy obrázky je neuvěřitelně vzrušující, protože na jednom obrázku uvidíte řadu vtipných situací, spoustu nádherných postaviček,“ dodal.



Oblíbené vodníky si tady při slavnostním zahájení výstavy našel i herec Josef Dvořák, který je nejslavnějším českým představitelem hastrmana. Zahrál si třeba zeleného mužíčka Puškvorce, Werichova Čochtana, vodníka v pohádkovém seriálu Arabela a dlouhou řadu dalších.

„Všichni hastrmani, které jsem hrál, jsou vlastně z jedné hlavy, z hlavy pana Lady,“ prozradil Dvořák. I v osmdesáti letech je herecky stále aktivní. Na své vodnické role rád vzpomíná.

„Jako malý kluk jsem měl doma knížku Bubáci a hastrmani. Pořád jsem se k ní vracel. Byl jsem z hastrmanů nadšený, líbil se mi jejich svět na Ladových obrázcích. Jak sedí na vrbě a mají fajfku,“ vyprávěl ve Zlíně populární herec.

„Došlo to dokonce tak daleko, že když jsem jel na prázdniny k dědečkovi na Vysočinu, večer jsem se chodil dívat k rybníku k vrbě, jestli nějakého nezahlédnu. Co bych za to dal, kdybych ho uviděl. To bylo nádherné a to ve mně zůstalo. A když mi pak někdo říkal, že ti moji hastrmani jsou všichni stejní, tak jsem říkal – ano, jsou z jednoho rodu, jsou jedna rodina,“ doplnil.

Zájem návštěvníků je velký

Díla pocházejí z mnoha českých muzeí, galerií i soukromých sbírek. Výstavu doplňují dokumentární filmy a odborné texty Jiřího Oliče, připravují se večerní komentované prohlídky i prohlídky pro školy.

„Dát dohromady jakoukoliv výstavu dá hodně práce, ale Josef Lada je mimořádný. Je to národní umělec a jeho díla jsou národním pokladem, proto musíte mít dobré jméno, aby vám spřátelené instituce díla zapůjčily,“ upozornil Chmelík.

Výstavu Josefa Lady pořádal už před jedenácti lety na zámku v Holešově. I teď ve Zlíně je za první dny vidět velký zájem. „Přichází obrovské množství návštěvníků, kteří si uvědomují, že je to špička. Baví je to tady,“ libuje si pořadatel.

S Galerií Artrium už dříve připravil výstavy děl Jana Saudka, Zdeňka Buriana a Salvadora Dalího.