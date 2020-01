Zlín zvažuje, že se sídliště Jižní Svahy stane místní částí s komisí

Na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy žije kolem 25 tisíc lidí, přesto to není samostatná místní část s komisí, která by mohla spolurozhodovat o tom, kam se bude investovat.

Tak to už delší dobu funguje v okrajových čtvrtích, jako jsou Jaroslavice, Louky, Malenovice, Prštné, Lužkovice, Kostelec či Štípa, mezi něž se každý rok rozděluje 25 milionů korun z městského rozpočtu.

Radnice zvažuje, jestli by tento model neměl fungovat i na Jižních Svazích nebo v jiných částech centrálního Zlína.

„Řešíme, jakým způsobem bychom mohli více zapojit do dění občany vnitřního Zlína, pod který spadají Jižní Svahy. Jednou z možností je aplikace toho, co funguje v místních částech. Variant je více,“ nastínil primátor Jiří Korec z ANO.

Město je už dnes rozdělené na místní části, ale jen v těch okrajových jsou komise, v ostatních pouze úřadovny. A aby nebyl vnitřní Zlín „krácený“, začala předloni radnice s participativním rozpočtem, v jehož rámci mohou lidé v centru každý rok navrhovat, kam by se mělo investovat 5 milionů z rozpočtu.

„Je otázka, jestli je tato částka dostatečná a je to adekvátní náhrada, nebo má smysl jít cestou komisí ve vnitřním Zlíně,“ řekl Korec.

Mimo jiné: v rámci participativního rozpočtu lidé vybrali úpravy zanedbané zastávky hromadné dopravy Česká právě na Jižních Svazích.

Chtějí to vyzkoušet

Radnice chce do konce volebního období přijít s řešením, tedy s pilotním projektem, který by otestovala na jedné či dvou částech vnitřního Zlína.

„Jestli bychom to měli někde vyzkoušet, tak vyberme dvě lokality s odlišnou historií. Nejstarší může být čtvrť Letná s baťovskou zástavbou, nejmladší sídliště typu Jižních Svahů,“ míní radní Miroslav Chalánek z ODS, který má tuto problematiku v kompetenci.

„Na Jižních Svazích chybí občanská vybavenost, není tam sportoviště, kulturní sál. Scházejí tam prostory, kde by mohly svoji činnost vyvíjet spolky,“ vyjmenoval.

Podle Chalánka je třeba domyslet způsob financování těchto komisí, protože na Jižních Svazích žije zhruba stejný počet lidí jako ve všech okrajových místních částech dohromady. Princip komisí, které spolurozhodují o investicích v místě, by ale zachoval.

Na Jižních Svazích vznikl před časem po zbouraném torzu obchodního centra volný prostor, který by se mohl využít právě pro doplnění občanské vybavenosti na sídlišti. Radnice zatím zvažuje, jak konkrétně ho využít.

Na sídlišti nedávno investovala desítky milionů do úprav České ulice a blízkého okolí, vybudovala kruhový objezd pod sídlištěm, chystá se upravit točnu trolejbusů u Kocandy.

„I když se tady teď investovalo, jsou Jižní Svahy stále podfinancované. A to je důvod, proč by zde měla vzniknout místní část s komisí. Pomohlo by to. Obávám se ale, že není taková poptávka od zdejších lidí a na radnici není vůle,“ myslí si opoziční zastupitel Pavel Sekula, zvolený za SPD Tomio Okamury.

Už dříve založil Spolek Jižní Svahy Zlín, který chce kromě jiného zlepšit fungování městské správy.

„Jižní Svahy jsou v podstatě město. Přemýšleli jsme o tom, nakolik by tato oblast mohla mít autonomitu z hlediska výkonu některých funkcí státní správy, aby lidé nemuseli všechno jezdit řešit do Zlína,“ naznačil zastupitel z opozičního hnutí Zlín 21 Čestmír Vančura.

Podle něho je třeba řešit vznik komisí místních částí v celém vnitřním Zlíně, nejen na Jižních Svazích.

Populistické gesto?

Místní části v okrajových lokalitách vznikly v roce 2008 jako řešení tehdejší situace, kdy v některých z nich sílily tendence na odtržení od Zlína. Šlo o bývalé samostatné obce s vlastním katastrálním územím. Mimo jiné i proto by ekonomický náměstek primátora za STAN Bedřich Landsfeld místní část s komisí na Jižních Svazích nevytvářel.

„Odporovalo by to logice, proč místní části vznikly. Vypíchnout jakékoliv sídliště – ať už Podhoří, Malenovice, nebo Jižní Svahy – by bylo špatně,“ je přesvědčený Landsfeld.

„Ono se to hezky říká, protože na Jižních Svazích je dost voličů, jde ale o populistické gesto. Sídliště má jiné požadavky než místní části s roztroušenou zástavbou. A navíc by nebyla jasná kritéria, co může být místní částí a co ne,“ doplnil.

Podle Landsfelda Jižní Svahy finančně nestrádají, stejně jako centrální Zlín.