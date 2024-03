Někdejší ostudné zlínské torzo na Jižních Svazích nahradí nové centrum

V běhu už je soutěž na nové Šmoulí město, kde jsou zejména restaurace a které leží téměř v sousedství.

„Ještě není schválený časový harmonogram. Počítáme ale s tím, že bychom architektonicko-urbanistickou soutěž na plochu po torzu vypsali letos,“ potvrdil náměstek primátora Pavel Brada (ANO), jenž má v kompetenci majetek města.

Na třech hektarech pozemků je řadu let pouze parkoviště a discgolfové hřiště. V budoucnu by tam mělo stát nové zdejší centrum, které akutně schází. Mohlo by obsahovat byty, služby, kanceláře, sportoviště, hasičskou stanici, ale třeba i park.

Ačkoliv o nové podobě rozhodne soutěž, podle Brady by to neměl být jeden velký objekt, jakým byl původní nedostavěný betonový obchodní dům, jenž šel k zemi v roce 2016. Spíše více relativně menších.

„Jsem příznivcem toho, aby tam bylo více subjektů. Parcely jim rozdělíme na logické úseky a budou moci stavět separátně,“ nastínil Brada. „Ale může se stát, že přijde velký investor a postaví to všechno. Vyplyne to ze soutěže, teď to nelze předvídat,“ doplnil.

Byty by mohli stavět místní podnikatelé

Chtěl by například, aby tam mohli investovat zlínští podnikatelé, třeba do bytové výstavby. Jejich peníze by tak zůstaly ve Zlíně. Město by také mohlo stavět byty, ale taky třeba sportoviště.

Každopádně by na Jižních Svazích mělo vzniknout něco podobného, co radnice zamýšlí pod sportovní halou u Březnické ulice. Tedy nová centra těchto částí města. Pozemky jsou přibližně stejně velké. „Jižní Svahy by měly mít své centrum, s veřejnými službami, sportovišti, kulturním a společenským zázemím,“ míní opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).

„Dnes jsou poblíž supermarkety, bowling a další věci, Šmoulí město nabídne jiný typ činnosti a pak to doplníme velkým záměrem v lokalitě po torzu. Mělo by to být v symbióze,“ věří Brada.

V tomto případě bude město podle něho muset zřejmě investovat do infrastruktury, cest a chodníků. Nějaké peníze získá zpět prodejem pozemků soukromým zájemcům.

„Musíme neustále chystat nové rozvojové plochy a vytvářet podmínky pro to, aby soukromníci mohli ve městě investovat, jinak tady nikdy nic nevznikne,“ podotkl Brada.