Likvidace Šmoulího města na největším zlínském sídlišti se zatím odkládá

Ta zněla, že se z místa do konce příštího roku vystěhují a objekty odstraní. Provozovatelé podniků to odmítli, a naopak požadovali, ať jim město prodlouží nájemní smlouvy alespoň na deset let s tím, že si za vlastní peníze objekty opraví, aby vypadaly lépe.

Na to zase nepřistoupila radnice a hledá teď postup, jaký zvolit. Trvá přitom nadále na tom, že na lokalitu příští rok zřejmě na jaře vypíše investorskou soutěž, aby mohla být vhodněji využitá. Radní to řešili tento týden na svém jednání.

„Odbor správy majetku nám chystá varianty řešení, které se liší v harmonogramech a rizicích,“ nastínil primátor Jiří Korec (ANO).

Aktuálně podle něho existují tři možnosti. Buď dá město provozovatelům nejdříve výpovědi a potom vypíše soutěž, nebo výpovědi pošle současně s vypsáním soutěže, anebo nejdříve bude vypsaná soutěž a až potom přijdou na řadu výpovědi. První možnost je podle Korce nejméně pravděpodobná, třetí naopak nejvíce. Jasno ale ještě není.

„Budeme hledat variantu, abychom eliminovali to, že třeba firmu nevysoutěžíme, a pak tam nic nebude,“ předestřel Korec. „Chtěli jsme se dohodnout, ale nemáme v plánu něco zbytečně zavírat, když nebudeme mít náhradu. Pokud bychom dali výpovědi, bude se stav muset vracet na základovou desku, aby tam byl jen pozemek.“

Zmínil ale také, že některého investora může odradit od přihlášení do soutěže to, že pozemky nebudou vyklizené a připravené na výstavbu. „Když neví, kdy se k tomu dostane a může svůj záměr realizovat, je to pro něho limitující,“ poznamenal Korec.

Jasno je teď alespoň v tom, že radní odmítli návrh provozovatelů na úpravy Šmoulího města i jejich petici, aby dostali delší nájem a budovy se nebouraly. Materiál půjde na vědomí zastupitelům na únorové zasedání, kde by se už mělo také rozhodnout o dalším postupu.

„Očekáváme, že lokalita má mnohem větší potenciál, než jak je využitá dnes,“ zmínil Korec. „Opakovaně jsme jim vysvětlovali, že se nebráníme jejich návrhu, ale ať ho přihlásí do soutěže.“

Podle předsedy spolku Šmoulí město Zlín Tomáše Pantlíka je na rozhodnutí, jestli se do soutěže přihlásí, ještě příliš brzy. „Zatím sbíráme informace, taky se musíme sejít jako spolek,“ naznačil Pantlík. „Přijde mi však jako nesmysl zbourat zděné budovy, přihlásit se do soutěže a stavět je potom znovu. Ale město chce mít čistý prostor a znovu stavět.“

Řekl, že ho překvapilo, že radní tento týden o petici a jejich návrhu úprav jednali, protože to neměli uvedené v programu. „Pokud o tom jednali na radě, tak ostatní členové neměli dostatečný čas si to nastudovat,“ míní Pantlík.

Nabíjecí stanice, herní prvky a zóny odpočinku

Podle Korce ale tento materiál v programu byl, ovšem v rámci bodu, který se týkal majetkových věcí města. A rada byla ve svém pohledu jednotná, nikdo se ani nezdržel hlasování. Vzhledem k tomu, že má koalice většinu i v zastupitelstvu, lze očekávat, že jeho postoj bude podobný.

Nicméně Pantlík se chce únorového jednání zastupitelstva zúčastnit a pokusit se přesvědčit politiky z jiných stran, aby návrh podnikatelů ze Šmoulího města podpořili a snažili se ho prosadit.

Jejich studie počítá s tím, že by budovy vypadaly nověji a měly by oranžovou fasádu, což má odkazovat k okolní zástavbě a tradiční zlínské architektuře. Mohly by tam být nabíjecí stanice pro elektrokola a elektrokoloběžky, herní prvky, lavičky a zóny odpočinku. Úpravy objektů by si zaplatili provozovatelé, úpravy veřejných ploch město. „Ať se na mě nezlobí, ale pouze by budovy obložili cihlovým páskem, a to je celé,“ reagoval Korec.

Pokud se město s podnikateli nedohodne, může se celá věc dostat až k soudu. Vedení Zlína věří, že by to bylo sice zdržení, ale mělo by uspět. Pantlík opakovaně řekl, že nechce s městem bojovat, ale nabízet mu variantu.

Šmoulí město na největším zlínském sídlišti vzniklo v 90. letech minulého století, kdy bylo také nejoblíbenější. Mnoho obyvatel tam chodilo trávit volný čas do hospod i na diskotéky. I dnes jsou tam provozovny, ale některé objekty jsou uzavřené a okolí nepůsobí hezky. Fasády jsou posprejované, v uličkách se často povalují odpadky.