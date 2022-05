„Máme krála chudobného, ale zato poctivého!“ Vlčnovem projela Jízda králů

Letošního krále baví sport, matematika, freestyle nebo ping-pong a na svou životní cestu po boku čerstvě dospělých mladíků se připravoval asi půl roku.

„Hodně jsem trénoval na koni, to mne baví a moc jsem se na jízdu těšil. Sice jsem jednou spadl, ale kůň je hodný. Vyspal jsem se dobře, jen jsem trochu nervózní,“ přiznal po ranní bohoslužbě Zdeněk.

Obvykle má vybraná královská rodina na přípravu mnohem více času. Organizátoři ale dlouho nevěděli, jestli nebudou muset program znovu upravit a omezit s ohledem na epidemii covidu. Z těchto důvodů byl zrušený předloňský ročník a loňský se uskutečnil bez doprovodného programu a účasti návštěvníků pouze s projížďkou chlapců obcí.

Skromnější variantu uspořádala obec i letos a do kulturního programu zařadila pouze místní soubory a folkloristy. Obvykle jezdívalo množství vystupujících z jiných obcí nebo regionů.

„Už jsme několik let slýchali, že jízdu zastiňuje doprovodný program. Po loňské objížďce navíc byla většina místních nadšená, že si to užili, že to bylo jako dřív, že neměli tolik starostí,“ přiblížila ředitelka spolupořádajícího Klubu sportu a kultury Petra Kučerová.

Hlavní projížďka obcí zůstala v tradiční podobě. Znovu se tak Vlčnovem nesly vtipné vyvolávky legrútů na nazdobených koních, kteří tak návštěvníky žádali o příspěvek: „Hýlom, hýlom! Počúvajte horní dolní, domácí aj přespolní, co vám budu povídati o téjto svatodušní neděli! Máme krála chudobného, ale zato poctivého!“

Slavnost zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO se letos pojede i v Hluku, Kunovicích a Skoronicích.