Zlínský kraj má nového uvolněného radního. Zbytečně utrácíte, tvrdí opozice

Jiřímu Jarošovi se po nástupu do uvolněné funkce zvedne plat ze 24 tisíc na více než 106 tisíc korun hrubého měsíčně.

Vedení kraje to zdůvodňuje jako nezbytnost, aby radní zvládl všechnu práci, která na něho čeká. Opozice zase říká, že pokud jsou tímto krokem už všichni členové rady uvolnění, tak není důvod, aby byli tři uvolnění předsedové výborů při zastupitelstvu.

To jsou funkce, které současná koalice nově zřídila, přičemž jeden plat předsedy vyjde na 90 tisíc korun. Hejtman Radim Holiš (ANO) už dříve vyčíslil náklady na předsedy výborů měsíčně na skoro 300 tisíc korun. Za čtyřleté volební období to bude navíc skoro 14 milionů korun.

„Přibude nám k tomu další částka, kolem 106 tisíc korun. Nechceme to skrývat,“ zmínil Holiš.

„Potřebovali jsme oblast digitalizace maximálně posílit. Vyšlo nám z toho, že radního potřebujeme na plný úvazek, ne na půl úvazku. Je třeba mimo jiné udělat jasný přehled práce IT oddělení přímo na kraji, na to může navazovat i vznik samostatného odboru,“ nastínil.

„Ať je pan Jaroš jedním z uvolněných radních, ale zrušte tři předsedy výborů. Pořád jsou to jedny krajské peníze,“ vzkázal bývalý hejtman a současný opoziční zastupitel Jiří Čunek (KDU-ČSL).

„Máte-li mít devět radních, ať jsou plně placení a nerozdělují svoji práci dalším lidem. Jsem přesvědčen, že to je úplně zbytečné. Předsedové výborů jen zavazí, jsou to čisté peníze navíc, stojí to miliony,“ dodal.

Opozici vadí uvolnění předsedové výborů

„Je dobře, když jsou radní uvolnění na celou práci, vadí nám ale tři uvolnění předsedové výborů. U některých z nich mám pochybnosti, jestli se kraji vyplatí a jestli mu vůbec něco přináší,“ poznamenal bývalý krajský radní a současný opoziční zastupitel Petr Gazdík (STAN).

Opozice na toto téma debatovala na posledním zasedání zastupitelstva, kde také prošlo jmenování Jaroše jako uvolněného radního.

„Vypadalo to tak, že opozice nemá nic proti uvolněným radním, ale má opakující se problém s uvolněnými předsedy. Na to má právo,“ poznamenal Holiš.

Podle něho se předsedové, kterými jsou Alena Gajdůšková (ČSSD), Jakub Zach (Piráti) a Tomáš Janča (ANO), kraji vyplatí. Věnují se sociální, dopravní a podnikatelské oblasti. Minulá koalice měla všechny své členy uvolněné, ovšem ani jednoho uvolněného předsedu výboru.

Uvolněný dostává 90 tisíc, neuvolněný přes 8 tisíc korun. A ještě jedno srovnání: minulá koalice měla jen tři náměstky, současná pět. Náměstek bere 117 tisíc měsíčně, tedy o zhruba 10 tisíc více než radní.

Cílem radního je zavedení 5G internetu

Podle Jaroše, který je i neuvolněným radním na zlínské radnici, je třeba v jeho gesci udělat mnoho věcí, které nesnesou odkladu. Zmiňuje především zavedení 5G internetu po kraji do roku 2025 či 2026.

„Do konce volebního období to připravit nestihneme, ale je to naše priorita číslo jedna. Ukázal nám to ostatně i koronavirus,“ nastínil Jaroš. „Chceme, aby lidé mohli pracovat z domova a děti se učit, proto musí být internet dimenzovaný tak, aby všechny potřebné služby byly v pořádku,“ řekl.



Kraj na zavedení vysokorychlostního internetu bude spolupracovat se státem, městy, obcemi, Sdružením místních samospráv a dalšími organizacemi. Chystá i další projekty v IT oblasti, například digitalizaci úřadu, aby si lidé mohli co nejvíce věcí vyřídit z domova.

„V oblasti digitalizace jsme v bodu zlomu. Buď kraj posuneme do 21. století, nebo ne,“ zmínil Jaroš. A upozornil také na oblast sportu.

„Jsem rád, že se nám ve Zlíně a v Uherském Hradišti podařilo zřídit fotbalové akademie. Máme ještě ambici, aby byla schválena atletická akademie a uvažujeme také o tenisové akademii. Jsou důležité k výchově nových sportovních talentů,“ tvrdí Jaroš.