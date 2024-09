Za dva roky by se mohla stavět nová nemocnice, věří krajský lídr K 21 Čunek

Stavbu nové nemocnice Čunek prosazoval už před minulými krajskými volbami, ale současná koalice pod vedením Radima Holiše z ANO projekt zarazila. Lídr K21 by se k němu však rád vrátil.

„Kdybych řekl cokoliv jiného, tak bych lhal,“ sdělil Čunek.

Proč chcete projekt oživit?

Slovenská vláda oslovila projektanty, kteří připravovali naši novou nemocnici, aby posoudili, zda je nemocnici v Banské Bystrici možné rekonstruovat. Projektanti předložili dvě varianty: výstavbu nové a rekonstrukci staré nemocnice, což bylo ale daleko dražší. Tak se před dvěma měsíci pustili do nové nemocnice. Zbourají tři budovy, které jsou prázdné, a vyčistí území. A budou stavět bez přílišného omezení. Až dostaví, tak celou starou nemocnici přestěhují do nové. Jejich nemocnice je o 15 procent větší než malenovická. Byla vysoutěžená za 7,4 miliardy korun, s DPH jsme na 9 miliardách. To je nesmírně důležité.

Tím chcete říct, že je ekonomicky výhodnější nová nemocnice než oprava stávající?

Nová nemocnice v Malenovicích by stála zhruba 9 miliard, zatímco hejtman Holiš a jeho tým předložili generel opravy stávající nemocnice, kde by do roku 2034 měli utratit 8,7 miliardy korun. Ale nejsou v tom projekty ani DPH. A opraví se pouze 80 procent území, navíc bez mostů a cest. Takže to celkově nemůže být méně než 14 až 16 miliard korun. Navíc nová nemocnice na Slovensku má být hotová do konce roku 2028. Tím pádem je nepochybné, že musíme jít tímto směrem.

Vedení kraje uvádí, že by náklady byly zhruba poloviční. V případě nemocnice v Banské Bystrici se pak píše o rekonstrukci a výstavbě.

Tento argument je lichý. Ve Vsetíně jsme dělali rekonstrukci nádraží, ale nezbyl tam ani jeden původní pražec, všechno je nové. Rekonstrukce je jenom pojmenování kvůli dotacím.

V letech 2016 až 2020 jste připravoval novou nemocnici, po vás hejtman Holiš opravu té stávající, a kdybyste vyhrál volby, tak byste chtěl opět připravovat novou nemocnici. Takže by se dvanáct let jen připravovalo a neudělalo nic pořádného, na což by doplatili pacienti, nemyslíte?

Rekonstrukce Baťovy nemocnice ještě nezačala, zatím se tam jenom dělají opravy jako v každém podniku. Nemocnice má zisk skoro 200 milionů ročně, takže když se každý rok během šesti let, než se postaví nová nemocnice, opraví její část za 50 milionů korun, tak je to v pořádku a vrátí se to. Jsme pořád v poloze, co je výhodnější. A pokud jde o větší rekonstrukce, tak do roku 2028 chtějí postavit nový gynekologicko-porodnický pavilon za 1,5 miliardy, ale centrální pavilon, který je nejdůležitější, hodlají dělat až potom. A to už by byla nová nemocnice postavená. Za dva roky by se mohla začít stavět.

Kraj zřídil rozvojovou agenturu ZRIA, která v Malenovicích zvažuje bydlení pro mladé, kampus, prostory pro podnikatele, sportovní komplex, kulturní zázemí i rozšíření Technologického parku. Jak vám to zní?

Hrozně. ZRIA udělala to, že se formou ankety na internetu zeptala občanů, bohužel ne pouze těch v kraji, jestli tam chtějí byty, stadion, a předložila jim návodné obrázky. To není normální. Sami mají občanům předložit záměr, co by tam chtěli. Navíc to, co tam navrhují, může být v Baťově nemocnici, když se postaví nová nemocnice.

Nemůžou být vaše snahy o novou nemocnici překážkou, aby s vámi jiné strany uzavíraly koalice?

Určitě můžou. Ale koalice není o tom, že budeme mít židle, koupíme si nová auta a budeme brát plat přes sto tisíc korun. Je to o tom, jestli se kraj zabrzdí, nebo ne. Ostatní je podružné. A jestliže tam budou lidé, kteří chtějí kraj potopit, tak bych u toho nechtěl být.

Lze tedy vyloučit, že byste se spojili s ANO, které prosazuje opravu staré nemocnice?

ANO neprosazuje opravu, prosazuje ji hejtman Holiš. Předseda ANO Andrej Babiš byl pro novou nemocnici, když byl premiér. A když ji Holiš zastavil, tak mě Babiš požádal, abych mu dal projektanty, kteří měli stavět zlínskou nemocnici. Tak vyprojektovali onkologický areál v motolské nemocnici.

Spojení KDU-ČSL s hnutím Zlín 21 podle vás může volby vyhrát. Ale co říkají lidem v Kroměříži billboardy s předsedou hnutí Zlín 21 Čestmírem Vančurou, který je zlínský městský zastupitel?

Je to kampaň a billboardy nedáváte jenom tam, kde vás lidé znají, ale i jinam, aby vás poznali. Pan Vančura má ve Zlíně, kde žije přes 80 tisíc lidí, 17 procent hlasů. A před čtyřmi lety nás dělilo od vítězství zhruba 800 hlasů. Ty bude mít pan Vančura určitě.

Nemůže vám uškodit vláda, která není kvůli svým krokům ve velké oblibě?

Může. ANO má náskok, který dobíháme. A kdybych chtěl, tak bych otočil. Babiš mi v roce 2013 nabízel, abych tady dělal lídra ANO v poslaneckých volbách. Odmítl jsem to i proto, že nepřevlékám kabáty.

Jiří Čunek Narodil se v roce 1959 ve Zlíně a po střední škole pracoval ve Zbrojovce Vsetín. Působí jako neuvolněný starosta Vsetína. Od roku 2006 je senátorem za Vsetínsko, byl ministrem pro místní rozvoj i předsedou KDU-ČSL. Dlouhá léta působí jako krajský zastupitel, v letech 2016 až 2020 byl hejtmanem Zlínského kraje. Kandiduje jako lídr uskupení K 21 (Kraj 21. století), které vytvořili lidovci s hnutím Zlín 21. Současně s krajskými volbami se koná první kolo senátních voleb, Čunek obhajuje na Vsetínsku post senátora.

Pokud byste se stal hejtmanem, zavedl byste zákaz používání mobilů na středních školách a gymnáziích, jako jste to z pozice starosty udělal na základních školách ve Vsetíně?

Takové rozhodnutí by nemuselo nastat. Studie, kterou vypracovali neurologové a psychologové z celého světa, jasně říká, jak moc mobilní telefony poškozují výuku a mozek člověka. Na jejím základě by mělo být každému řediteli střední školy jasné, jak se má zachovat. Zřejmě by sami směřovali ke stejnému rozhodnutí.

Podle ministra školství je zákaz mobilů ve školách nezákonný.

Argument ministra je irelevantní, protože je právní. To, že mobil poškozuje děti, které se pak nemůžou věnovat učivu, je pro nás pádný argument.

V programu uvádíte, že chcete, aby byl odzemek v UNESCO. Proč?

Odzemek je valašský tanec, a jestli může být Jízda králů i jiné věci v UNESCO, tak proč ne on? Část lidí, kteří se tomu věnují, si to přejí a potřebují pomoc kraje.

V programu také píšete, že byste stavěli byty jen pro krajské zaměstnance nemocnic či sociálních služeb. Proč?

Jsem přesvědčen, že byty mají stavět obce, ale chtěli bychom využít státní dotace na zaměstnanecké bydlení. Hlavně pro zaměstnance sociálních ústavů a nemocnic. Je to i forma, jak mladým lidem dát možnost pracovat u nás a zároveň mít bydlení.