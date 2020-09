O nemocnici se bude po volbách mluvit jinak, myslí si hejtman Jiří Čunek

„Mnohdy jsou volby o hloupostech, dnes jsou o podstatné věci. Můžeme udělat něco pro lidi, kteří si sami pomoci nemohou,“ říká Čunek.

Před čtyřmi lety jste uvedl, že budete lepší hejtman než váš předchůdce Stanislav Mišák z ČSSD. Podle čeho bychom měli poznat, že jím jste?

Jako příklad můžu uvést nemocnice, které byly v dramatickém propadu, pokud šlo o jejich hospodaření, a dneska jsou soběstačné. Snížil jsem také zásadně peníze do holešovské průmyslové zóny.

Opoziční ČSSD a KSČM říkají, že se už za jejich vlády začal stav nemocnic zlepšovat. Je to relevantní argument?

Částečně ano. Vyměnili některé ředitele nemocnic, a tím se situace trochu zlepšila. Neměli ale chuť, vůli ani drajv některé věci posunout dopředu. Vedení zlínské nemocnice, které způsobilo velké dluhy, nechali. Nechtěli jít do střetu s realitou, řídit lidi. Avšak správně rozhodli, že je třeba rekonstruovat zlínskou nemocnici. V roce 2011 získali stavební povolení na novou internu, ale do roku 2016 nic neudělali.

Vy jste pak stavební povolení neprodloužili. Proč?

Uběhlo už šest let. Zjistili jsme, že bychom museli aktualizovat celý projekt za moc peněz, protože byl zastaralý. Pak jsme přišli na daleko elegantnější a levnější řešení, což je postavení nové nemocnice.

Nová nemocnice lidi v regionu rozděluje. Může vás to stát ve volbách nějaké hlasy?

Jsem přesvědčen, že většina obyvatel kraje jsou normální lidé, kteří něco opravovali a vědí, co to znamená. Naši předchůdci si nechali zpracovat materiál na přestavbu stávající nemocnice, podle něhož by se zbořilo osmnáct budov. V roce 2010 se počítalo s náklady 6,3 miliardy korun. Při seriózním přepočtu odborníků by to dnes bylo deset miliard. A my víme, že můžeme za osm miliard korun postavit novou nemocnici. Tady není nad čím váhat. Proto se vůbec neobávám úbytku hlasů.

Zjednodušeně se dá říci, že volby budou o tom, jestli vyhrají lidovci, nebo hnutí ANO, s nímž jste v koalici, ale jež s nemocnicí nesouhlasí. Lídr ANO Radim Holiš se o novém špitálu vyjádřil tak, že je to ze strany kraje hazard, a to nejen finanční.

Pan Holiš chce postavit kulturní dům v Rožnově pod Radhoštěm, kde je starostou. A shodou okolností zadluží město úplně stejně jako my kraj, když postavíme nemocnici. Vychází to na procento stejně. A položme si otázku: je potřeba víc nemocnice, nebo kulturák?

Dovedete si představit povolební spolupráci s ANO?

Neztrácejme čas diskusí o povolební spolupráci. Možná, že se nebudeme muset domlouvat s nikým. Taky uvidíte, že po volbách budou lidé mluvit jinak, než mluvili před nimi.

Nemáte strach, že se ostatní domluví na koalici proti vám?

Strach nemám. Kritici nové nemocnice do ní nechtějí dávat tolik peněz, ale kde jsou víc potřeba, to nevědí. Existuje větší priorita než zdraví? Vše, za co je kraj odpovědný, jsme spravovali. Kromě zdravotnictví.

Nespokojených lidí je ale hodně a zřejmě jich stále přibývá. Podepisují petice, dávají o sobě vědět. To nic neznamená?

V kraji žije více než 400 tisíc voličů a po třech měsících masivní reklamy a tančení mažoretek u podpisových archů mají organizátoři petice jen něco přes deset tisíc podpisů. Je to slabá síla, která je slyšet jen mediálně.

Co se stane, když nová koalice, v níž nebudete, nebude chtít novou nemocnici postavit?

Myslím si, že obrátí. Budou v projektu pokračovat, protože by si podřízli větev sami pod sebou pro budoucí roky. Začali by navíc velmi brzy sklízet plody nesmyslu, kterým je rekonstrukce stávající nemocnice.

Kde berete jistotu v číslech, že oprava bude stát minimálně deset miliard a nová maximálně osm miliard korun?

Pokud se změní hodnota peněz, zdraží se úměrně s novostavbou i rekonstrukce. Máme ale vysoutěženou projekční firmu, jež má ve smlouvě uvedeno, že když nedodrží cenu osm miliard za stávající inflace, bude platit penále. Projekční firma musí být pojištěna na sto milionů, aby ručila za chyby v projektu, jež se zjistí při stavbě. To, za co se zakázka nakonec za tři roky vysoutěží, nevíme. Když bude málo firem na trhu, budou ceny vyšší. Když jich bude více, budou nižší.

Jiří Čunek Lídr kandidátky KDU-ČSL Jiří Čunek se narodil se v roce 1959 ve Zlíně a po střední škole pracoval ve Zbrojovce Vsetín. V letech 1998–2007 a 2014–17 byl starostou Vsetína. Od roku 2006 je senátorem za Vsetínsko, v letech 2008–09 byl ministrem pro místní rozvoj a v období 2006–09 dělal předsedu KDU-ČSL. Dlouhá léta působí i jako krajský zastupitel, od roku 2016 je hejtmanem Zlínského kraje a na starosti má oblast zdravotnictví.

Martin Šamaj, jenž je autorem záměru na novou nemocnici a bude se podílet i na projektu, je bývalým manažerem firmy Penta, která vlastní a staví nemocnice. To je pořádku?

My jsme se už dříve jeli podívat na Slovensko na nemocnice, které postavila Penta. A nějaký darebák hned vymyslel, že jsem si tam byl domluvit nějaký prodej. Přitom všichni vědí, že by to musela schválit rada i zastupitelstvo. Žádné jiné kontakty s pražskou Pentou nemáme.

Můžete tedy vyloučit, že když třeba kraji dojdou při výstavbě peníze, tak se Penta stane strategickým investorem?

To je absolutní nesmysl. Kraji peníze nedojdou. Celkové náklady na novou nemocnici jsou 6,6 miliardy bez DPH, osm miliard s DPH. Pod mým vedením Zlínský kraj každý rok ušetřil půl miliardy korun. Našetřeno máme 3,5 miliardy korun, s výstavbou nemocnice se začne za 2,5 roku a další 2,5–3 roky se bude stavět. To znamená, že při úsporách půl miliardy korun ročně nebudeme potřebovat téměř žádný úvěr. Ten si vezmeme na financování modernizace Kroměřížské a Vsetínské nemocnice.

Proč je váš ekonomický náměstek Jiří Sukop z ANO proti?

Protože je to jeho politický postoj. ANO nemocnici nechce, tak to musí říkat. Navíc ve veřejné správě nikdy nebyl. Nenajdete jediného pracovníka ekonomického odboru, včetně vedoucí, jež je jeho podřízenou, který by s ním souhlasil. Lidé v ANO sázejí na to, že se schovají za Babiše.

Ani opozici jste nepřesvědčil. Nebylo by u takové investice lepší, kdyby byla podpora větší a záměr neprošel zastupitelstvem díky jedinému hlasu?

Bylo. Ale kritici už se mnou nechtějí diskutovat. Nemají argumenty a říkají na zastupitelstvu svým způsobem nesmysly. Vyjadřují nějaké obavy, ale podložené čísly je nemají.

Mohl jste postupovat jinak, abyste získal větší podporu?

Mohl jsem přistoupit ke korupci a koupit si je. Ale to nedělám. Závidí úspěch, to je celé. Sami nic nevymysleli.