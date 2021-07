Hradiště chce odsunout kříž ze silnice, pobouřilo tím obyvatele Jarošova

Radnice chce kříž posunout kvůli úpravě křižovatky, kterou nepovažuje za bezpečnou pro řidiče ani chodce. Zástupci petičního výboru však argumentují, že posunutím památky dojde ke znehodnocení typického charakteru návsi, z níž se postupně vytratí historický obraz Jarošova.

„Souhlasíme s rekonstrukcí, ale při zachování stávajícího tvaru křižovatky s křížem,“ oznámil zastupitelům člen petičního výboru Aleš Majzlík.

Zároveň připomněl historickou důležitost kříže z roku 1884. „Jsme hrdi, že máme v obci památku, která připomíná bránu, v níž se střetávali pocestní na cestě z Jarošova i zpátky,“ řekl.



Radnice podrobí plán na obnovu křižovatky bezpečnostnímu auditu brněnského Centra dopravního výzkumu.



Nová podoba křížení je součástí ještě nedokončeného projektu na rekonstrukci celého prostoru. Radnice proto signatářům přislíbila hledání takové podoby křižovatky, jež byl uspokojila všechny. Předpokládá, že rozhodnutí padne na konci prázdnin.

Podle mluvčího Uherského Hradiště Jana Pášmy vychází současný projekt zatím jako nejlepší ze všech možností. „Drobný posun kříže by zachoval jeho dominantní pozici v prostoru a navíc by k němu vytvořil volný přístup. Možná i se zelení a lavičkou,“ vysvětluje Pášma.

„Nové umístění by také nabídlo hodnotnější místo k setkávání, spočinutí či meditaci. Což by nebylo možné, pokud by kříž zůstal uprostřed křižovatky,“ poznamenal.



Radnice si už nechala zpracovat restaurátorský záměr na obnovu kříže a rekonstrukci chce uskutečnit společně s pracemi na silnicích. „Restaurátor by měl pracovat na jednotlivých kamenných dílech v ateliéru, což umožní ověřit stav a kvalitu základu pod křížem, eventuálně vytvořit základ nový, případně v nové pozici,“ upřesnil mluvčí Uherského Hradiště.