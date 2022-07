Od kosmetického zrcátka vzplanul pokoj v domě, překvapilo hasiče

Hlášení o požáru dostali hasiči krátce po osmé hodině ráno. Ještě cestou jim oznamovatelka sdělila, že oheň v pokoji je již uhašen pomocí hasicího přístroje.

„Dále sdělila, že prostor je zakouřený a nedošlo k nadýchání zplodin hoření,“ přiblížil mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička.

Hasiči pokoj odvětrali a provedli průzkum. Zarazilo je, že na první pohled nebylo jasné, co oheň mohlo způsobit.

„V místě ohniska požáru nebyl žádný vhodný iniciační zdroj, kromě nedaleko stojícího oboustranného kosmetického zrcátka,“ líčil Žemlička.

Podle něj všichni svědci vypověděli, že uslyšeli z požárem zasaženého pokoje dva výbuchy. Když se šli podívat, co se stalo, všimli si, že na stole hoří kosmetické potřeby, a požár nahlásili.

Při pátrání po příčině narazil na webu vyšetřovatel na článek z časopisu 112 z roku 2013. Ten popisuje požár, ke kterému došlo v rodinném domě v Jablonci nad Nisou předchozí rok.

„V průběhu zjišťování příčiny vzniku požáru byla po vyloučení všech reálných možností potvrzena verze, že ke vzniku požáru došlo právě kombinací kosmetického zrcátka a slunečního záření,“ stálo v článku.

Píše se v něm také, že hasičům tuto verzi potvrdilo několik pokusů i celková rekonstrukce událostí před vznikem požáru, včetně sledování chodu slunce po obloze v inkriminovaných časových intervalech.

„Na základě několika pokusů bylo prokázáno, že lze ve vzdálenosti asi 1,20 m od zrcátka vytvořit optické ohnisko schopné bez problémů zapálit novinový papír v době do 35 sekund, bílý kancelářský papír do 75 sekund a hrubší tmavý textil do 25 sekund,“ uvádí článek.

Tyto indicie pomohly i hasičům ze Zlínského kraje rozkrýt, co požár způsobilo.

„I v našem případě byla potvrzena verze, že ke vzniku požáru došlo právě kombinací kosmetického zrcátka a slunečního záření. Údajně i renomované firmy v návodech k použití k tomuto výrobku uvádí informaci, že hrozí nebezpečí vzniku požáru,“ doplnil mluvčí.

Požár, k němuž vyjela jednotka ze stanice Uheské Hradiště i dobrovolní hasiči z Jalubí, způsobil škodu v předběžné výši 20 tisíc korun.