Nové dopravě ve Zlínském kraji budou při startu chybět platební karty

Když nová koalice v čele s ANO převzala v listopadu vládu nad Zlínským krajem, začala mimo jiné řešit přípravu integrovaného dopravního systému, jenž měl fungovat od začátku příštího roku. V jeho rámci mají mít cestující možnost jezdit na jednu kartičku autobusy všech dopravců i vlakem a městskou hromadnou dopravou. Vše ale nepoběží hned, jak původně mělo.

„Dříve kraj uváděl, že karta bude v prodeji tento rok v listopadu. Posouvá se to ale na pozdější dobu. Prodej karet by měl být zahájen kolem 10. ledna, do konce ledna už by měly být u klientů a měly by se používat,“ přiblížil náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel (ANO).

Karta bude fungovat jako virtuální peněženka. Lidé budou nejdříve platit za ujeté kilometry, později by měl být kraj rozdělený na zóny jako třeba Jihomoravský kraj.

MHD se zapojí postupně, vlaky do půl roku

Do systému nebudou od začátku zapojeny všechny městské hromadné dopravy, jak se původně plánovalo. Mělo by se to zpočátku týkat pouze MHD v Uherském Hradišti a možná ve Vsetíně.

„V Kroměříži by se mohlo MHD připojit v červenci 2021. Ve Zlíně o tom jednáme,“ nastínil předseda dopravního výboru při krajském zastupitelstvu Jakub Zach (Piráti). „Naším hlavním úkolem nyní bude sjednocení jízdních řádů s koordinací vlakové a autobusové dopravy,“ doplnil.

Vlaky by měly být součástí systému během první poloviny roku 2021. Podle nového vedení kraje nebylo vše připravené tak, aby to mohlo fungovat na 100 procent hned od začátku. To považuje za chybu svých předchůdců (v minulé koalici bylo i ANO), kteří to odmítají.

Poukazují na nepříznivé okolnosti. Firma BusLine nejprve napadla výsledky výběrového řízení na nové autobusové dopravce, kvůli čemuž se spuštění systému o rok odložilo. Potom přišel koronavirus. V létě ještě krajští zastupitelé napoprvé neschválili peníze na přípravu nového systému, i to příprava o dva měsíce zbrzdilo.

„Kdyby se firma BusLine neodvolala, tak už to rok běželo. Nevěděli jsme, jestli nebudeme muset mít nové výběrové řízení na dopravce a celý systém nepoběží znovu,“ brání se bývalý hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

„Pokud se noví kolegové domnívali, že nastoupí na kraj, kde obsadí kanceláře a budou se čtyři roky dívat z okna, jak to pěkně běží, tak život takto neběží. Nastoupili do rozjetého vlaku. Určitě se z toho budeme vymotávat ještě půl roku, když budou hodně pracovat,“ vzkázal Čunek.

Chybí dohoda o vjezdech autobusů na nádraží

Nová koalice musí ještě například vyřešit vjezdy na autobusová nádraží. Minulé vedení kraje s majiteli nádraží nestihlo uzavřít smlouvy, protože se zaseklo na jednání se společností Z-Group miliardáře Zdeňka Zemka, který v kraji vlastní nádraží ve Zlíně, Vsetíně, Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm. Problémem byla cena. Zemek chtěl vyšší, kraj to odmítal.

„Smlouvy nebyly dodělané, nachystané. Kraj to měl dát dohromady už od jara, a dnes to stále není hotové. Nevím, co tam dělali, ale měli to dojednat,“ řekl na adresu svých předchůdců hejtman Radim Holiš (ANO).

Jeho náměstek Doležel začal se Z-Group jednání, která by mohla přinést dohodu. „Budeme půl roku platit dohodnutou cenu a přitom povedeme mediační řízení. Pokud by cena z mediačního řízení vzešla vyšší, kraj ji doplatí, pokud nižší, tak nám peníze vrátí. Nejhorší jsme už zachránili,“ míní Doležel.

„Domluvili jsme se na nějakém řešení tak, aby nenastal kolaps v autobusové dopravě,“ potvrdil mluvčí společnosti Z-Group Miroslav Slaný.



„Na stole v tuto chvíli je již návrh kompromisní smlouvy, nyní ho musí kraj projednat. Chceme se domluvit na definitivním řešení během několika nejbližších týdnů,“ doplnil.

Pokud by se obě strany na nové ceně nedohodly, podle Doležela by o ní rozhodoval soud. Tuto cestu kraj zvolí u všech devíti autobusových nádraží v kraji. Podobné řešení připravovala minulá koalice.

„To, že smlouvy nejsou podepsané, je nepříjemnost, ne však katastrofa. Je to dáno neústupným postojem Z-Group, který vlastní čtyři autobusová nádraží a má představy, které jsou neslučitelné s tím, co kraj může v tomto ohledu uhradit,“ reagoval bývalý náměstek hejtmana přes dopravu Pavel Botek (KDU-ČSL).

Kraj se zavedením integrovaného dopravního systému vybral v rámci veřejné soutěže nové dopravce a změnil také to, že nově bude platit za vjezdy na nádraží.

Předtím šlo o vztah mezi majiteli a dopravci. V případě Zemka jsou tyto role spojené, protože vlastní také společnost ČSAD Vsetín, která dlouhodobě v kraji jezdí. V tendru však neuspěla a v regionu končí.