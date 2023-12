Stěhování klientů z Hvězdy začalo, kraj má zatím místa zhruba pro polovinu

„Je to extrémně citlivá věc, jaká se ve Zlínském kraji řeší poprvé a i v rámci republiky jsou známé jen jednotky případů,“ uvedla zástupkyně hejtmana pro sociální věci Hana Ančincová.

Problém je především v tom, že se stěhování týká jedné z nejzranitelnějších skupin obyvatel, a navíc připadá na období adventu. „Stěhování bude postupné, rozhodně to nebudeme nechávat na poslední týden v roce,“ ujistila Ančincová.

Zatím má kraj k dispozici tři desítky míst ve svých pobytových zařízeních, jak domovech pro seniory, tak i domovech se zvláštním režimem a domovech pro lidi se zdravotním postižením. Další hledá. „Legislativně není možné, aby kraj převzal celé zařízení tak, jak je, proto volíme tento postup,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš.

Tři z klientů Hvězdy jsou mimokrajští, u nich se řeší, zda zůstanou, nebo se pro ně bude hledat místo blíže bydlišti.

Do rychlého předvánočního stěhování klientů, které může být vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu velmi zatěžující, situace vyústila poté, co se na veřejnost dostaly informace o údajném zanedbávání péče ze strany zařízení. Následovala série kontrol státních úřadů, jejich výsledky kraj v tuto chvíli stále nezná.

Ředitelka mluví o cílené likvidaci

Přímo kvalitu péče dozoruje ministerstvo práce a sociálních věcí. „Naši inspektoři zjistili několik závažných pochybení. Rozhodli jsme proto, že udělíme maximální možnou pokutu,“ uvedl po skončení kontroly ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Výši pokuty nesdělil a nevyjádřil se ani ke zmiňovanému zanedbávání.

Ředitelka domova Miroslava Kalivodová naopak mluví o cílené likvidaci a zmiňuje výhrůžky smrtí a útoky na sebe i své zaměstnance. „Nikdo tady nechápeme, co se děje,“ uvedla po zrušení registrace.

V zařízení vznikla petice za jeho zachování, kterou má kraj obdržet v těchto dnech. Zároveň ale klienti nebo jejich zástupci postupně podávají žádosti o přijetí do jiných zařízení. Protože je není možné upřednostnit před jinými žadateli, volí se cesta navyšování kapacit.

To znamená, že z jednolůžkových pokojů se stanou dvoulůžkové všude tam, kde to dovolí prostor, kolaudační rozhodnutí a vyhoví to požární bezpečnosti.

„Nejvíce klientů Hvězdy je ze Zlínska. Jednáme ale se všemi obcemi s rozšířenou působností,“ uvedla Ančincová s tím, že konkrétní lokality ani zařízení jmenovat nebude. Jsou podle ní pod obrovským tlakem, což klidnému přesunu seniorů nepomáhá.

Pokud to bude potřeba, zajistí jednotlivá zařízení klientům Hvězdy i psychologickou pomoc.