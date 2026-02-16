Během letošního roku ho chce pilotně nasadit k testování ve třech významných podnicích v České republice. Mezi jinými v otrokovické pneumatikárně Continental Barum, která je s více než pěti tisíci pracovníky největším zaměstnavatelem ve Zlínském kraji.
Roboti budou natrénovaní na ruční činnosti podle potřeby firem, aby mohli pracovat ve skladech i u výrobních linek. Postupně mohou alespoň částečně pomoci s dlouhodobým nedostatkem lidí a převzít jednotvárné či ergonomicky náročné činnosti. Primárně by mělo jít o doplnění pracovních kapacit, což nevyvolá propouštění.
„Lidé mají stále vyšší, nejen finanční potřeby. Nebudou chtít dělat každou práci, navíc populace stárne,“ uvažuje ředitel Business Logic Jiří Pálka. „Toto je jedna z cest. Do pěti let se budou v průmyslových firmách objevovat první humanoidní roboti, kteří mohou přebírat část rutinních manuálních úkonů. Nebude to evoluce, ale spíše revoluce.“
Podle Pálky pak bude pozdě začínat s vývojem, který už běží na plné obrátky v USA a zejména v Číně. V České republice jde zatím převážně o akademickou záležitost. Přitom Pálkovým cílem je praktické využití ve firmách, tedy sériová výroba humanoidního robota, jehož tělo a vnější vzhled napodobují člověka, byť bez detailů.
„Dnes to řeší jiné kontinenty a Evropa v tom bohužel hodně pokulhává,“ poznamenal Pálka.
Firma si při vývoji robota nejprve ověřila svůj koncept, tedy že ho dokáže sestavit a pomocí umělé inteligence natrénovat na potřebnou činnost. Vyrobila už prototyp menšího robota, který měří 65 centimetrů. Dokáže pohybovat rukama i nohama a dělat malé kroky.
Tým odborníků pracuje i na jeho větší verzi, která měří 130 centimetrů. Klíčové a nejtěžší je naučit ho chodit.
Ovšem robot, který letos najde uplatnění ve firmách, má výšku 175 centimetrů. A zatím bude mít jenom horní část „těla“ od pasu nahoru, tedy humanoidní horní trup. To však potřebám podniků stačí. Umístěný může být na podstavci, židli, stole nebo i na kolečkách.
„Firmy teď akutně nepotřebují, aby chodil. Pro nás je to naopak tvrdý oříšek,“ nastínil Pálka. „Chtějí, aby viděl, dokázal pracovat rukama a přemisťovat předměty, tedy aby mohl začít pomáhat. Na to vše ho trénujeme pomocí umělé inteligence.“
Pomůže ve směnném provozu
V Continentalu Barum registrují, že směnný provoz už neláká tolik lidí jako dříve, byť je za slušnou mzdu. Humanoidního robota proto považují i za řešení této situace.
„Pilot se zaměří na jednoduché opakované úkony ve výrobě a logistice, například na manipulaci s materiálem či díly, třídění, překládání či balení,“ předestřel jednatel Barumu Tomáš Belza. „Zároveň prověří i možné ergonomické přínosy. Cílem je ověřit bezpečnost, stabilitu a přínos technologie v praxi,“ doplnil.
„Toto bude velká revoluce ve způsobu práce a nebude to trvat dlouho. Včasná a kvalitní implementace je základem úspěchu a vlastně i přežití firem,“ reagoval Ondřej Malík, manažer inovace společnosti Hopi Holding z Medlovic u Prahy, kde aktuálně řeší několik možností způsobu využití robota. „Jedním z hlavních scénářů je manipulace s produkty, které jsou určeny k sekundárnímu balení. Tato manipulace probíhá přímo u výrobní linky,“ nastínil.
To znamená, že by se robot podílel například na balení výrobků kartonových krabic. Firmě, která se zabývá logistikou, zemědělstvím a potravinářstvím, by zatím stačilo, kdyby vykonával pouze horizontální pohyby. Pracoval by totiž na zemi, ačkoliv ve velkém logistickém centru.
Konkurenční výhoda
K nahrazení lidské síly při opakovaných i fyzicky náročných činnostech počítají s robotem také ve strojírenské společnosti Preciz z Napajedel.
„V budoucnu bychom měli využívat lidské zdroje pro kvalifikované činnosti s vyšší přidanou hodnotou a těžké fyzické a manuální práce přenechat právě strojům. Protože klasičtí roboti mají své limity, je humanoidní robot dalším logickým krokem v tomto vývoji,“ míní jednatel Martin Tomaštík.
Firmy, které robota budou testovat ve výrobním procesu, se shodují v tom, že jejich využití může být konkurenční výhodou a může i zvýšit efektivitu práce. A také proto by jich později nakoupili více, pokud se osvědčí v praxi.
„V úvodní fázi očekáváme spíše jednotky kusů. Případné rozšíření by záviselo na tom, jak dopadne pilotní ověření – zejména z pohledu bezpečnosti, spolehlivosti a reálného přínosu pro provoz,“ naznačil Belza.
„Přesný počet zatím nedokáži říci, to bude záležet na dalším vývoji a schopnostech robota,“ poznamenal Tomaštík.
V budoucnu zvládne i palačinky
Podle Pálky by roboti v budoucnu měli umět to, co člověk. Zatím budou přebírat jednotvárnou lidskou činnost. Ovšem s tím, že robot se bude chovat autonomně. Když bude něco přemisťovat, nebude to muset mít stále ve stejné pozici.
„Aktuální verze bude mít zatím menší přesnost, takže nedokáže navléknout nit do ucha jehly, ale bude schopná dělat věci, které firmy využijí,“ naznačil Pálka.
Navíc bude robot ovládaný na dálku, i když prozatím ne hlasem, ale přes počítač. Ale i na tom firma Business Logic pracuje. Ve fázi vývoje má robota, s nímž je možné i hovořit. Dokončit ho chce příští rok s tím, že by také chodil.
„Postupně dokáže absorbovat další a další činnosti. Pak budeme moci natrénovat robota třeba na dělání palačinek,“ naznačil Pálka. „Cokoliv dokáže člověk, dokáže v budoucnosti i robot.“
Robot by neměl vypadat jako člověk, říká Pálka
Jiří Pálka vystudoval Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a od roku 2008 je ředitelem zlínské společnosti Business Logic, která se věnuje využití a rozvoji umělé inteligence. Ta může pomáhat v administrativě či výzkumu, ovšem nedokáže vykonávat manuální činnost. Tu však zvládne humanoidní robot, byť s její velkou pomocí.
„Myslím si, že jednou budou opravdu potřeba a stanou se nedílnou součástí našich životů. Nejen v podnicích, ale později i v domácnostech,“ míní pětačtyřicetiletý Pálka.
Kdy jste začali s vývojem humanoidního robota a co všechno to obnášelo?
Co je na vývoji nejsložitější?
Budete chtít, aby váš robot vypadal jako člověk, včetně tváře a dalších detailů?
V souvislosti s umělou inteligencí se často řeší hrozba, že by člověka mohla ovládnout. Neplatí to pro robota dvojnásob?
Registrujete větší poptávku od výrobních firem?
Je v České republice více firem, které jsou v takové fázi vývoje humanoida?