Holešovská Regata bude až v září, další velké festivaly čekají

Na polovinu června měli nachystaný dvoudenní festival s doprovodným programem v areálu zámeckých zahrad v Holešově. Jubilejní desátý ročník Holešovské Regaty se však nakonec přesouvá na neděli 6. září. Důvodem je pandemie koronaviru, která omezuje i kulturní akce.

„Datum jsme zvolili hlavně ve snaze maximálně dodržet složení hlavních hvězd letošní Regaty,“ uvedl Michal Žáček, ředitel pořádající Agentury Velryba.

Na Regatě vystoupí Marek Ztracený, No Name, Support Lesbiens, Mňága a Žďorp, Voxel nebo Čechomor bez původně avizované filharmonie. Naopak nedorazí Vojtěch Dyk a B-Side Band (kteří ale vystoupí na Holešovské Regatě 2021), Anna K, Vesna a Laco Deczi.

Připravená bude přehlídka netradičních plavidel, přejezd lávky, bohatý doprovodný program či večerní ohňostroj.

Vstupenky zakoupené na původní červnový termín platí na nové zářijové datum. „Majitelům permanentek budeme přiměřenou část ceny kompenzovat vracením peněz v hotovosti přímo u vchodu v den konání,“ slíbil Žáček.

Onemocnění covid-19 může mít razantní dopad i na další letní hudební přehlídky ve Zlínském kraji.

Nejvíce to platí pro vizovický Masters of Rock, na který jezdí 25 tisíc lidí a desítky kapel z celého světa. Pořádající agentura Pragokoncert už odložila jarní koncerty, v přípravách Masters of Rock však pokračuje.

„Do července je ještě daleko, ale nikdo pořád neví, jak to dopadne a jestli se festival bude moci konat. Pokud ne, potřebovali bychom to vědět co nejdříve,“ řekl ředitel Pragokoncertu Jiří Daron.

Naopak Vizovické Trnkobraní není tak závislé na otevřených hranicích, sází totiž převážně na české interprety. „Termín Trnkobraní je až za čtyři a půl měsíce. Věříme, že se do té doby problematická situace vyřeší a festival proběhne v plánovaném termínu,“ sdělil organizátor Michal Šesták.

Odklad už oznámil mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec, pauzu si dá rovněž Zádveřická rocková noc, kterou v červenci pořádá Zdeněk Hrachový z Fleretu. A otazník visí i nad dalšími akcemi.

„Pracujeme s více možnostmi a na přelomu dubna a května jeden scénář upřednostníme. Prioritu má zdraví našich fanoušků,“ konstatoval Jan Svoboda za otrokovický Lážo Plážo Fest.

„Valašský špalíček je naplánován na konec června, nicméně nemyslím si, že by už v červnu byly kulturní akce povoleny. I kdybychom letos mohli v nějaké podobě 38. ročník festivalu realizovat, je téměř jisté, že by proběhl bez účasti zahraničních kapel,“ doplnil za pořadatele valašskomeziříčské přehlídky Karel Prokeš.