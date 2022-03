Úvahy o novém sportovním zázemí na Vršavě Zlín zastavil, nejsou peníze

„Jde o lokalitu, kde by se mohlo vytvořit velké sportoviště, nevíme ale, jak na tom budeme s financemi. Proto nebudeme dělat další kroky,“ nastínila náměstkyně primátora Kateřina Francová, která má sport ve své kompetenci.

„Naší prioritou bude udržet stávající sportoviště v chodu, spíše než budovat nová. Máme jich hodně a nejsou v ideální kondici,“ doplnila.

Přednost dostane například oprava zimního stadionu, na který město nezískalo od státu dotace a bude se muset spolehnout především na své zdroje. Začít s pracemi, byť v menším rozsahu, by chtělo letos.

Úpravy sportovního areálu na Vršavě, kde by mohla v budoucnu vyrůst nová tribuna, atletický tunel, hala pro házenou či volejbal, posilovna a zejména nové travnaté hřiště pro ragby, americký fotbal a baseball, by se podle Francové mohly dělat i po etapách. Nejdříve by přišlo na řadu hřiště, potom zázemí, následně krytá hala. Tak to má město nachystané.

Ovšem zadávat projektovou dokumentaci nebo studii proveditelnosti, která by měla posoudit technické řešení a vyčíslit přibližné náklady, v dohledné době nebude.

„Zatím jsme to stopli. Nedokážu říci, na jak dlouho,“ řekla Francová. Zmínila, že by se musely udělat vrty, z nichž by vyplynulo, jestli se bude moci sportoviště rozšiřovat směrem do centra, kde je zahrádkářská kolonie.

„Ale nemyslím si, že by bylo před volbami strategické investovat do něčeho takového, když nevíme, jestli by to příští nebo přespříští rok mohlo vzniknout,“ zmínila Francová. Komunální volby se konají letos na podzim, z nich vzejde nové vedení radnice. To se rozhodne, jak dál.

Hlavní motivací pro rozšíření sportoviště na Vršavě bylo dlouhodobé přetížení Stadionu mládeže. Všichni sportovci se na něj už nevejdou. Proto některé oddíly volají po novém hřišti, které by mohlo být právě na Vršavě. Z toho, že město přípravu zastavilo, jsou zklamaní.

„Podle mě je to špatně, Stadion mládeže je vytížený na 200 procent. Kdyby se rozšířilo sportoviště na Vršavě, tak by se mu ulevilo,“ je přesvědčený předseda zlínského ragbyového klubu Josef Iž.

Podle Francové ale ragbisté řekli, že by na Vršavu nepřesunuli tréninky, ale měli by nové hřiště jako náhradní pro případ nouze. Iž tvrdí, že by tam mládež trénovat mohla a působili by tam baseballisté a američtí fotbalisté, případně další sportovci.

Když chátrají sportoviště, nemá smysl stavět

Město chce na Stadionu mládeže letos alespoň vyměnit trávník a instalovat další osvětlení, aby tamní hrací plocha mohla být využívaná delší dobu. Hodlá tam vybudovat také menší tréninkovou plochu.

Stávající zázemí v jednopatrové budově vršavského areálu vlastní Sportovní kluby Zlín, které sdružují kolem třiceti oddílů. „Dokážu se ztotožnit s názorem města. Když chátrají sportoviště, nemá smysl se vrhat do výstavby nových, ač potřebných,“ sdělil ředitel klubů Jaroslav Kotala.

Podle něho by ale bylo dobré udělat ještě projekt a potom počkat, jestli nebude vypsaná příhodná dotace, o niž by se dalo zažádat.

Město ale plánuje hlavně úpravy současných sportovišť, včetně školních hřišť. Například plocha u 3. základní školy ve Slovenské ulici by se mohla zvětšit a v odpoledních hodinách, když by tam nebyli školáci, by ji využívali k tréninkům atleti či florbalisté.

Podle Francové si město zadá i koncepci sportu, aby vědělo, jaké sportoviště ve městě chybí a jaký je o ně zájem. Zmapovat chce také sportoviště, jež nejsou v majetku města.