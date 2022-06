Velká rekonstrukce sálů omezí jen plánované operace, říká šéf nemocnice

Nemocnice navíc plánuje i další investice. „Hospodářský výsledek loňského roku stále upřesňujeme, ale jednoznačně to bude výrazný zisk. To už se letos opakovat nebude,“ konstatoval Hrdý v rozhovoru pro MF DNES.

V jaké ekonomické situaci jste Baťovku převzal? Vnitřní ztráta byla ještě před několika lety kolem 350 milionů korun.

V dobré. Kumulovaná ztráta se podařila v uplynulých letech úplně umazat, to je velký úspěch. Letos očekáváme výrazně nižší hospodářský výsledek i proto, že nás čeká velká rekonstrukce operačních sálů, a i to se podepíše na výpadku výkonnosti.

Zastavíte kvůli tomu operace?

Tyto práce by měly trvat až osm měsíců. Pro nemocnici to znamená uzavření dvou operačních sálů. Rekonstrukce nebude mít vliv na akutní operace, ale omezí počty dlouhodobě plánovaných. Dopad do tak již dlouhých čekacích lhůt se snažíme snížit tím, že ještě do zahájení rekonstrukce operujeme na některých sálech i mimo běžnou pracovní dobu v odpoledních hodinách.

Souhlasíte s hejtmanem, že do nemocnice se dlouho neinvestovalo?

Ano, co se týče technického stavu budov, je tam velký vnitřní dluh. Ten se odstranit nepodařilo a bude úkolem příštích let to napravit. Podinvestovaný je třeba pavilon gynekologicko-porodnického oddělení, kde musíme určitě rychle uvažovat o rekonstrukci porodních sálů i lůžkové kapacity. Dnes už to jednoznačně může být hodnoceno jako podstandard. S tím souvisí také dětské oddělení, které potřebuje rekonstrukci, nebo oční oddělení.

Jaké opravy letos plánujete?

Jde o akce, které nám zcela, nebo z větší části, finančně pokryje dotace z evropského programu React. To jsou zmíněné operační sály a vytvoření dospávacího pokoje, což je klíčová investice. Pak se pustíme do druhé etapy rekonstrukce hematologicko-transfuzního oddělení (HTO), která zahrnuje i zázemí pro dárce krve. Tím bude celé toto oddělení zrekonstruované. Taky začneme letos, ale práce budou trvat až do roku příštího.

Ukazuje to na limity areálu?

Minus Baťovy nemocnice je, že tady nemáme žádné prostory navíc. Žádné „bílé“ místo, které se dá využít. Takže nemůžeme efektivně stěhovat oddělení tak, jak bychom potřebovali, a to je klíčové. Proto musíme vytvořit centrální pavilon interního oboru, jenž poskytne i potřebnou prostorovou rezervu.

Soutěž na projektanta interny skončila loni. Proč jste smlouvu podepsal až začátkem května?

Podpis smlouvy od výběru vítězného uchazeče trval několik týdnů, to je standardní doba. Poměrně dlouho trval výběr zhotovitele projektu. A bylo to proto, že jsme potřebovali zpracovat a valnou hromadou schválit investiční záměr stavby interního pavilonu ještě předtím, než projektování rozjedeme. Navíc také došlo ke změně v představenstvu.

Potřebovali jste jistotu, že kraj se stavbou finančně pomůže?

Chtěli jsme mít jistotu, že náš vlastník, Zlínský kraj, vnímá, že taková investice není proveditelná pouze z rozpočtu nemocnice, ale jeho pomoc je nezbytná. Pokud by to tak nebylo, nemohli bychom vydat 130 milionů na projekt. Loni jsme odepisovali projekt původní interny za 26 milionů korun. To byla zcela zmařená investice. Navíc nám i úkol od valné hromady ukládá, že investice nad 10 milionů musíme mít schválené jako investiční záměr od valné hromady.

Když se uvažovalo o nemocnici v Malenovicích, museli záměr schvalovat zastupitelé. Proč teď stačí valná hromada, tedy rada?

Protože u nové nemocnice měl být investorem kraj, kdežto tady je investorem nemocnice. Pouze se počítá s krajskými financemi, třeba formou dotace, vložením do základního kapitálu nebo jiným způsobem. Možností je více a vhodná varianta by měla vyplynout z analýzy, kterou si kraj nechá zpracovat. Hotová má být asi v polovině roku.

Budou stačit jen peníze od kraje?

Investiční záměr budeme zpřesňovat, až bude hotová studie. Zatím jsme ale počítali s třízdrojovým financováním, tedy že se na nákladech bude podílet nemocnice, kraj a nějaký dotační zdroj.

Na projekt si vezmete úvěr?

Protože máme naplánované i další investice, tak budeme financí potřebovat více. Zdroje ale máme. Jediný problém může být, abychom měli dostatek hotových peněz na účtu. Pokud to nezvládneme, buď využijeme ve větší míře stávající provozní úvěr, nebo využijeme nabídky kraje a požádáme o půjčku.

Vnímáte stavbu interny jako politickou záležitost?

Asi ano, nicméně nemohu říct, že by to dopadalo na naši práci. Každý se o tom baví zcela věcně. Počítáme na nový pavilon s částkou asi 2,5 miliardy a dalších 500 milionů ve spojitosti s investicemi v dopravě, parkování, na energoblok a také jako rezervu vzhledem k dnešní nestabilitě na stavebním trhu. Ale je to i tak opravdu velmi nepřesný odhad a bude se zpřesňovat.

Co říkáte na námitku opozice, že projektant bude mít jen 70 dnů na zpracování studie interny?

To je hodně odvislé od jeho zkušeností, kapacit, které na to vyčlení. To se těžce posuzuje. Jsou kanceláře, jimž by nestačilo 140 dnů, a pak takové, které to i za polovinu času zvládnou.

Vybrané firmy vám takovou záruku dávají?

Z mého pohledu jsou to renomované firmy, které by do takové specifikace určitě spadly. Jde o jedny z nejzkušenějších firem, které na trhu v této oblasti vůbec existují. Měl jsem ale obavy zejména z doby, která je v zadání vyhrazená pro připomínky ze strany nemocnice. To je jen pět dnů, a to je opravdu hraniční. Ale musím říct, že tady se o projektu opravdu diskutuje dlouho a pečlivě. Primáři byli u předchozího projektu, jenž byl rozpracovaný až do stavebního povolení, byli také u objemové přípravy nové nemocnice, kdy všechny provozy znovu promýšleli. Pak se znovu dělaly dotazníky i upgrade stavebního programu pro novou internu.

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně.

Po studii budete vědět, jak stavba zasáhne jiné provozy?

Plán organizace výstavby bude hotový až v další fázi projektu, na který má firma asi 260 dnů. Ale vždycky, když stavíte v areálu, tak to přináší provozní omezení. Provoz zdravotnických služeb by ale samotná stavba omezit neměla. Bude složitější pohyb po areálu, bude tady náročnější doprava, ale nemělo by to vést k tomu, že budeme zavírat nebo omezovat nějaké oddělení. Taková je moje představa.

Je pro vás důležité, jak se bude areál proměňovat v dalších letech? Koncepce stále není hotová.

Pro samotný interní pavilon to důležité není. Místo v areálu na něj máme a vzhledem k tomu, že potřebujeme vytvořit bílé místo na mapě s volnými prostory, tak strategie představenstva je, postavit tento pavilon co největší. Abychom do něj dostali co nejvíce zdravotnického provozu, například i celý urgentní příjem. Zpracovávanou studií také pokryjeme interní a chirurgické obory, protože chirurgický pavilon bude druhou etapou budoucího akutního polybloku. Strategii kraje do dalších let ale budeme potřebovat proto, abychom mohli udělat celkovou aktualizaci generelu nemocnice pro všechny ostatní obory. Tam by si kraj měl říct, jaké kapacity budou potřebné v horizontu deseti i více let. Generel začne nemocnice zpracovávat poté, co bude hotová studie interního pavilonu.

Letos končí mandáty primářů, kteří byli zvolení ve výběrových řízeních za Radomíra Maráčka. Chystáte nová řízení?

To je pravda, řadě primářů končí pětileté období. A pak máme i dluh, protože v době covidu se nedělala klasická výběrová řízení a ke změnám na primariátech docházelo tak, že se lidé pověřovali vedením oddělení. Proto letos musíme dodělat řízení u pověřených primariátů a také budeme vyhlašovat další. Už jsou vyhlášená výběrová řízení na primáře oddělení zobrazovacích metod, gynekologicko-porodnického a urologického. Není to kulový blesk kvůli novému řediteli, je to standardní periodická záležitost.

Jaké požadavky budete mít na primářské pozice?

Dokonalý primář je spojením excelentního lékaře a vynikajícího manažera v jedné osobě. Někdy se to daří více, jindy méně, ale nejde to oddělit. Primář zodpovídá za chod oddělení jako celku. Musí to být respektovaná lékařská autorita, ale stejně tak musí oddělení pod jeho vedením dobře fungovat i po ekonomické a organizační stránce. Klíčová je i koncepce rozvoje oddělení. A pro mne je také velice důležitý osobní pohovor s uchazečem, jaké má vize, s jakou energií do toho jde. A zapomněl jsem ještě na personalistiku. To je další zásadní věc, kterou budu po primářích chtít, protože zodpovědnost ponesou i za personální stav svého oddělení. Primář musí vytvořit takové prostředí, aby dal mladým lékařům jasnou perspektivu rychlého vzdělání, aby se jim starší kolegové věnovali. Pak bude oddělení atraktivní.

To je cesta, jak nalákat do největší krajské nemocnice nové lékaře?

Můžeme dělat nábor a vymýšlet benefity, ale nejvíce to ovlivní primář. Samozřejmě jsou některé obory atraktivní, jiné méně. Ale primář si musí uvědomovat zodpovědnost za personální situaci na svém oddělení.

Vnímáte při získávání lékařů handicap Baťovy nemocnice oproti fakultním?

U řadových lékařů můžeme být velmi dobře konkurenceschopní, protože rozsah péče, který vykonáváme, je velký, srovnatelný s fakultní nemocnicí. A náš obrovský benefit, na němž musíme zapracovat tak, aby fungoval na všech odděleních, je nadstandardní péče o přicházejícího lékaře a rychlý průchod vzdělávacím programem. Dokážeme je rychle uvést do provozu, rychle je zapojíme do praxe. To je věc, o kterou mnoho mladých lékařů velmi stojí.