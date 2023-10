Hřbitovy se plní, na urny není dostatek místa. Města přidávají kolumbária

Už šest let mohou na uherskohradišťském hřbitově v Mařaticích ukládat lidé urny s ostatky zemřelých do stávajícího kolumbária. Kapacita 105 schránek se 420 urnami se však za tu dobu vyčerpala a další pozůstalé museli odmítat.

Radnice proto chystá dvojnásobné rozšíření kolumbária, hotovo má být do konce listopadu. „Kapacita je již naplněna a zájem veřejnosti o využívání urnových schránek je velký,“ vysvětlil místostarosta Uherského Hradiště Čestmír Bouda.

V Hradišti přitom disponují šedesáti volnými klasickými hroby a hrobkami. Navíc podle nové studie mohou pohřebiště až o dalších devadesát míst rozšířit. „Tato kapacita by měla vystačit několik desítek let,“ řekl mluvčí radnice Jan Pášma.

Všude zároveň zaznamenali trend, že lidé od tradičního pohřbívání ustupují a dávají přednost kremaci. Také čím dál častěji hrobová místa ruší. „Důvodem jsou dle našich zkušeností zejména nižší finanční náklady a snadnější údržba,“ zmínil místostarosta Valašského Meziříčí Petr Nachtmann.

Pro srovnání: za desetiletý nájem jednohrobu lidé v Meziříčí zaplatí přes dva tisíce korun, urnu uloží na stejnou dobu za 300 až 500 korun na menší místo a 800 až 1 400 korun na větší. Ve Valašském Meziříčí mají stovku starších hrobových míst, kde skončily dřívější nájmy. Naopak volná místa v kolumbáriu město pronajalo během patnácti měsíců.

Ve Vsetíně je obsazeno, město chystá rozšíření

Kvůli velké poptávce po urnových schránkách v letošním roce rozšířili také kolumbárium na městském hřbitově v otrokovické místní části Kvítkovice. Vzniklo 240 nových míst pro schránky. „Nová kapacita by měla postačit přibližně na následujících pět let,“ uvedl Vladimír Plšek, jednatel otrokovických technických služeb.

V místech, kde byl hřbitov rozšířen, se počítá s přibýváním nových urnových hrobů. Místa chybí i ve Zlíně Zdaleka ne všude je pro pozůstalé uložení zemřelých samozřejmostí.

Ve Vsetíně jim momentálně nemohou vyhovět. „V tuto chvíli je kapacita městského hřbitova obsazena a vyčerpána,“ konstatovala mluvčí radnice Jana Raszková. Město naposledy otevíralo nové kolumbárium před třemi lety, už tehdy se však naplnilo prakticky okamžitě. Vsetín proto připravuje rozšíření směrem k sídlišti Jasenka. „Do rozpočtu města je navržena investice na vybudování dvou nových kolumbárií,“ doplnila Raszková s tím, že se počítá také se vznikem urnových hájů.

Naopak rozšířit hřbitovy se neplánuje v krajském Zlíně, byla by na to potřeba úprava územního plánu. Pro většinu městských hřbitovů to problém není, kapacitu mají na více než padesát let. „Na hraně kapacity je hřbitov v místní části Louky. Důvodem je skutečnost, že tento hřbitov již nelze rozšířit,“ poukázal ředitel Pohřebnictví Zlín Milan Macura.

Mít ve městě více hřbitovů je výhoda

Také ve Zlíně narážejí na nedostatek místa v kolumbáriích. „Kapacita stávajících je vyčerpána. Dnes víme, že nově budované kolumbárium neuspokojí všechny zájemce,“ řekl Macura, podle něhož preferuje kremace až 80 procent pozůstalých.

Výhodu mají města s větším počtem pohřebišť. Například Uherský Brod disponuje hned třemi. Starý hřbitov se brzy dočká revitalizace, ale už jej nelze dál rozšiřovat. V areálu Nového hřbitova to možné je. „Na hřbitově v městské části Újezdec se nyní připravuje na žádost občanů urnový háj,“ informovala mluvčí radnice Elen Sladká.

Mimo rozšiřování kapacity radnice pracují i na dalším zvelebování hřbitovů. V Otrokovicích zbudovali novou vstupní zónu, upravili chodníky, parkoviště i bezbariérovou zastávku MHD. V Uherském Hradišti pořídili výzdobu do smuteční síně a plánují další modernizaci.

Kroměříž zase bude řešit problémy se stárnoucími stromy. „Vyplývají z toho investice do vazeb, redukcí stromů, kácení nebezpečných dřevin a následné náhradní výsadby,“ upřesnil mluvčí města Jan Vondrášek. Chystá se i oprava smuteční síně či rozšíření kolumbárií.