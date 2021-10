Po kácení kvůli kůrovci se v okolí Hostýna podařilo obnovit turistické značky

O přeznačení tras v oblasti Hostýnska se postaraly Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL) jako vlastník polesí a Klub českých turistů (KČT). Na nejvíce poškozené trasy umístili kolem čtyřiceti sloupků.

Jde zejména o túry z Černé Bařiny na Jahelník a na Rosošné a z Kuželova památníku do Bílové.

„Je pro nás důležité, aby se turisté dobře orientovali v lese a nebloudili. Snažíme se tím předejít situaci, kdy nevědomky vkročí do míst, kde probíhá těžba, a ohrozí tak bezpečí své i pracovníků v lese,“ řekl jednatel ALSOL Arnošt Buček.

V Hostýnských vrších se stále těží napadené stromy, protože se tam kůrovec velmi rozšířil. Poutní kostel na Hostýně už dnes nestojí na kraji lesa, ale uprostřed holiny.

Umístění nových značek předcházela v červnu revize značení. To bylo v některých místech poškozené, nebo úplně chybělo.

Vlastník polesí nechal vyrobit čtyři desítky pozinkovaných ocelových sloupků, které lidé z KČT označili a pomocí půl metru dlouhých vrutů umístili na turisticky oblíbených trasách.

„Nebylo jednoduché kolíky dostat do země, protože na mnoha místech byla skalnatá půda,“ uvedl předseda okresní sekce značení KČT Kroměříž Vojtěch Zicháček.

Stále se kácí, značky ještě mohou chybět

Klub turistů dával do Hostýnských vrchů také vlastní kolíky se značkami, nejvíce na trase mezi Zubříčem a Kelčským Javorníkem a Trojákem a Rajnochovicemi. „Všichni by teď měli být spokojení. Pokud kolíky někdo neodcizí, měly by tam vydržet,“ nastínil Zicháček.

Neznamená to však, že už žádná značka v Hostýnských vrších nechybí. „Bude ještě nějakou dobu trvat, než se všechno doznačí. Někde ještě budou značky chybět i proto, že se stále kácí,“ popsal Zicháček.

Kromě Hostýnských vrchů jsou ve Zlínském kraji kůrovcem zasažené také lesy v okolí Rožnova pod Radhoštěm, kde jsou hodně rozšířené smrkové monokultury.

„Celkem se staráme o značení na trasách dlouhých 2 600 kilometrů. Třetina je zasažená a musíme ji obnovovat,“ uvedl před časem hlavní značkař krajského Klubu českých turistů Drahomír Makyča. „Mám přes 80 let a takovou situaci nepamatuji,“ dodal.