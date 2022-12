Lidé šetří, hospody strádají. Vánočních večírků je letos v kraji méně

Večírky se sice konají pořád, ale je jich méně a jsou menší. Až na výjimky se zdá, že masovým akcím pro zaměstnance minimálně dočasně odzvonilo. Důvod je jasný: snaha šetřit.

„Večírky děláme, ale jsme tak na šedesáti procentech ve srovnání s dobou před covidem,“ konstatoval Zdeněk Babulík, jenž ve Zlíně provozuje restauraci Myslivna a dva podniky na hotelu Zlín.

„Čekali jsme, že nám konec roku pomůže pokrýt ztráty ze září, října a částečně i z listopadu, ale spíše se prohlubují. Je to špatné. Celou hospodu máme pronajatou jenom párkrát, velké firmy šetří,“ konstatoval Babulík.

„Dříve dělaly velké firmy večírky pro sto lidí. Teď je buď nedělají vůbec, nebo jsou omezené. Předvánoční akce vás můžou vytáhnout, ale když jsou menší a lidí je méně, je to horší,“ poznamenal Petr Šenkeřík, který má restauraci Canada Pub a pivnici U Osla. „Musíte mít určitou tržbu podle velikosti hospody. Dnes máme problém ji udělat, abychom zaplatili, co musíme,“ upozornil.

Stejnou zkušenost má většina hospodských, které MF DNES oslovila. „Vždycky jsme to mívali před koncem roku nabité, ale teď by se ještě pár volných termínů našlo. Jsou to všechno menší akce pro 20 či 30 lidí,“ podotkl majitel zlínské restaurace U Barcuchů Jiří Barcuch.

Místo šesti piv si dají jen čtyři

Výjimkou jsou podniky na Obchodním domě, které jsou před Vánocemi díky večírkům hodně plné. Ať už jde o Bistrotéku Valachy, Galerii Desítku, nebo Bar 1931. A jde i o akce pro více než sto osob.

„Nejvyhledávanějšími dny jsou středa, čtvrtek a pátek, všechny pátky do konce roku jsou obsazené. Zájem ze strany zákazníků je velký,“ řekla vedoucí Bistrotéky Valachy Simona Stavjaňová.

Bar 1931 ve Zlíně na Obchodním domě zdobí 12 tisíc skleněných baněk. Na každou z nich museli navázat drátek a připevnit na kari síť pod stropem (listopad 2022)

Většina hospodských si ale všimla, že lidí chodí méně než v dřívějších letech. A nejen o Vánocích. Většinou se shodnou, že návštěvnost tento rok poklesla o zhruba 30 procent. A vzhledem k tomu, že i podnikům výrazně stouply vstupní náklady, musely zdražovat – v průměru o 15 procent i více, pokud jde o polední menu a pivo.

„Některé věci zdražily v obchodech i o sto procent, museli jsme přizpůsobovat ceny,“ nastínila majitelka zlínské Hospůdky U Kovárny Zuzana Baťová. „Po třiceti letech se vracíme k modelu, že pracuje celá rodina. Máme méně personálu. Šetříme, kde můžeme, plánujeme výhledově do hospody i kamna,“ poznamenala.

Někteří provozní také v souvislosti se špatnou ekonomickou situací některých obyvatel hovoří o trendu, který byl patrný v dřívějších desetiletích, kdy byly hospody před půlkou měsíce poloprázdné, protože bylo před výplatou. Teď se to vrací.

„Po polovině měsíce si lidé zase přicházejí do hospody sednout. Ale ze šestipivových hostů jsou čtyřpivoví,“ zmínil Babulík.

Hosté teď utrácejí méně

Hospody se tak – řečeno s mírnou nadsázkou – částečně mění na klubovny, kam si hosté přicházejí spíše povídat než pojíst a popít. Provozní registrovali už dříve, že lidé šetří a dávají si méně piv. Teď některé podniky omezují večerní teplá jídla a zavírají kuchyně dřív.

„Někteří lidé tady sedí tři hodiny, ale vypijí polovinu toho co dřív. Potřebují sociální kontakt, chtějí se sejít, ale méně utrácejí, protože mají obavu z toho, co bude,“ uvažuje Baťová.

„S návštěvností to u nás není úplně tragické zřejmě i proto, že držíme ceny nízko. Nezdražovali jsme tolik, stáhli jsme si vlastní marži,“ řekl Barcuch.

I když je konec letošního roku oproti nejlepším letům slabší, pořád je ještě slušný. Začátek toho příštího může být totiž výrazně horší. Leden a únor býval i za běžných let podprůměrný, teď to podle některých hospodských může být „tragédie“. Dá se čekat, že zdraží i podniky, které zatím mají ceny energií zafixované, takže nejsou pod takovým tlakem.

A co bude dál? „Příští léto se v hospodách určitě bude zase zdražovat. I kdyby klesly energie, nevěřím, že klesnou ceny potravin,“ odhadl Babulík.