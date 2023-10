Bývalý starosta dostal statisíce za zaniklé místo na úřadu v Holešově

Tento odbor však v roce 2007 zanikl a skončila tedy i místa pro všechny jeho pracovníky. Na nesrovnalost poukázal předseda finančního výboru Jakub Nevřala (ANO).

„Bývalému starostovi bylo asi šestnáct let uměle drženo místo na neexistujícím odboru městského úřadu,“ uvedl Nevřala. „Ačkoliv na tomto postu nepracoval, jelikož byl uvolněn pro vedení města, po jeho odvolání z funkce starosty mu bylo z této pozice vyplaceno další odstupné.“

Seifert se brání, že ho jeho nástupci v čele města chtějí kauzou dehonestovat. „Budu moc rád, když o správnosti nebo nesprávnosti celé situace rozhodne nějaká vyšší instance,“ řekl Seifert.

Ten už po opuštění funkce starosty dostal „odchodné“ přes 300 tisíc korun, stejně jako bývalý místostarosta Milan Roubalík. Další exmístostarosta Kamil Horák obdržel 75 tisíc korun. To vše v souladu se zákonem o obcích, aniž by to kdokoli z vedení Holešova rozporoval.

Současné koalici však vadí zmíněná další částka vyplacená pro Seiferta. A zdůrazňuje, že bývalý starosta byl tehdy členem vedení města, které tento krok schvalovalo. „Na odboru zanikla všechna místa, jen to jeho mu bylo drženo, i když tuto původní funkci nevykonával a ani fakticky nemohl,“ popsal Nevřala.

Zatímco Roubalík a Horák se po výměně vedení na radnici vzdali zastupitelských mandátů a vrátili se do funkcí úředníků radnice, Seifert se kam vrátit logicky neměl. A to přesto, že mu město mělo místo držet. „Vhodnou pozici ke dni 18. 4. 2023 však zaměstnavatel neměl, proto byla se zaměstnancem sjednána dohoda o rozvázání pracovního poměru,“ sdělil současný tajemník radnice Jaroslav Kovařík.

Výši Seifertova odstupného vypočítal bývalý tajemník František Fuit, který mezitím také ve funkci skončil. „Podle mých informací tak učinil sám, bez nějaké rozvahy nebo porady se stávajícím vedením města, stanovil plat a z něho vypočítal odstupné. Já to považuji za vysoce nemorální,“ nelíbí se Nevřalovi.

Poukázal, že podle zákona má zastupitelstvo odsouhlasit pracovněprávní vztah mezi obcí a jedním ze svých členů. K tomu však nedošlo v žádném z předchozích volebních období. Až na posledním zasedání zastupitelé při hlasování tento zaměstnanecký poměr neodsouhlasili. „To už ovšem v době, kdy byly peníze panu Seifertovi fyzicky vyplaceny. Podle mého názoru není správné, že tuto část peněz dostal,“ řekl předseda finančního výboru.

Seifert svůj postup za problematický nepovažuje. S odstupným předem nepočítal. „Když mě na hodinu vyhodili, přišli za mnou bývalí zaměstnanci radnice a bývalý pan tajemník s tím, že mám nárok být nadále zaměstnaný,“ líčí.

„Já jsem se dohodl se současným starostou, že tento poměr ukončím, a podepsal jsem všechny náležitosti. Myslel jsem, že je to tečka za mým působením, ale nové vedení to má potřebu vytahovat proti mně,“ dodal Seifert, který označil okolnosti ukončení svého pracovního poměru za nedůstojné.

Jde o výjimečný případ

Současný starosta Fritz naopak tvrdí, že odchod jeho předchůdce byl standardní a naschvály podle něj dělal exstarosta. I on žádá nezávislý právní názor. „Pokud řekne, že je to na žalobu o vrácení peněz, půjdeme do toho,“ míní. „Ale je možné, že právně je to v pořádku, a můžeme se bavit, jestli to není na úpravu zákona o obcích,“ konstatoval Fritz, podle něhož bylo přijetí těchto peněz nemorální.

Podle vedoucího právníka organizace Transparency International (TI) Jana Dupáka jde o výjimečný případ, u něhož není právní posouzení jednoduché. Podle jeho názoru měl Seifert po skončení mandátu nárok na odchodné dle zákona o obcích. A v pořádku bylo zřejmě i vyplacení peněz za odstupné dle zákoníku práce.

„Pokud už v roce 2023 neexistuje odbor, kde bývalý starosta kdysi pracoval, bylo uzavření dohody o ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost odpovídajícím krokem. S tím se pojí nárok na odstupné dle pracovněprávních předpisů, který nejspíše není závislý na tom, jestli dostal odstupné dle zákona o obcích,“ míní Dupák.

Seifert byl totiž na sedmnáct let uvolněn z pracovního poměru na městském úřadě, kam se mohl po skončení veřejné funkce vrátit. „Vzhledem k tomu, že tento pracovní poměr vznikl dávno před rokem 2018, kdy byla zavedena povinnost mít schválené jiné zaměstnání zastupitelstvem obce, tak bych si troufl tvrdit, že schválení zastupitelstvem nyní vůbec nebylo potřeba,“ poznamenal právník TI.

Dupák si nemyslí, že by vyplacení peněz bylo nemorální nebo že jde o chybu v zákonech. „Spíše se jedná o souhru okolností, kdy vícero plateb dle různých zákonů přichází po více než sedmnácti letech politické kariéry v jednu chvíli. Pan Seifert by měl podobný nárok i u jakéhokoliv jiného zaměstnavatele, kdyby původní pracovní místo už neexistovalo,“ domnívá se.