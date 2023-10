Lidé pořád chtějí mlsat. Bonbonový gigant z Holešova rozšiřuje výrobu

Výroba jede naplno. Vzduchem se line nasládlá vůně a mezi stroji, pásy, nádobami a přepravkami je možné sledovat, jak se rodí bonbony. Od přípravy základních surovin až po zabalení do balíčků určených k prodeji.

V jedné části se připravuje kukuřičný škrob, který spolu se sirupem a cukrem tvoří základ. „V ochucovací a barvicí stanici se do něj přidává směs kyselin, ovocných koncentrátů, přírodní aroma i barvy,“ popisuje proces projektová manažerka Kristína Petrášová.

„Nejoblíbenější je fialová barva, představující černý rybíz, tu dáváme do každého výrobku dvakrát,“ upozorňuje a vzápětí popisuje, jak bonbony dále převážejí automatické vozíčky, jak se vylévají do forem a cukrují.

Pozorovat celý proces v holešovském závodě je výjimečná podívaná. A to doslova. Díky modernizaci je totiž Holešov jediným producentem bonbonů v Evropě v rámci skupiny Nestlé. „Jediná další srovnatelně velká výroba je v Austrálii,“ zmiňuje ředitelka holešovského závodu Nestlé Sfinx Nina Križanová.

K tomu budou moct v Holešově vyrábět větší počet barev i příchutí najednou. Zapojí nové technologie, jako jsou sušicí komory, automatická vozítka či automatická paletizace výrobků.

„Do výroby můžeme uvést tři nové druhy výrobků. Jsou odlišné od toho, co vyrábíme v současnosti, protože základ netvoří želatina, ale kukuřičný škrob,“ popisuje Križanová. Navzdory velkému důrazu na automatizaci přinese rozšíření závodu zhruba stovku nových pracovních míst. Zaměstnání najdou dělníci, ale také administrativní profese či mechanici.

„V dnešní době je výzva získat tolik nových zaměstnanců. Díky tomu, že se snažíme o zlepšení pracovního prostředí, se nám daří lidi nabírat,“ pochvaluje si ředitelka holešovské továrny.

Ve Sfinxu nyní pracuje zhruba 400 zaměstnanců, skoro třetina z nich tu působí už déle než dvacet let. Fabrika vyrábí 16 tisíc tun bonbonů ročně, po modernizaci to bude téměř dvojnásobek. Ve Sfinxu dnes vzniká přes 300 druhů výrobků. Nově přidají tři základní hmoty, což počet výrobků ještě navýší.

„Ty nové jsou určené především na export, hlavně do Velké Británie,“ upřesnila Križanová s tím, že sladkosti putují také například do Spojených arabských emirátů, Austrálie či na Tchaj-wan.

Holešovský Sfinx byl dlouhou dobu známý hlavně výrobou lentilek, tu však koncern Nestlé před dvěma lety přesídlil do Německa a do Holešova už se nevrátí. Novým hitem zdejší továrny jsou tak želé bonbony.

„V této kategorii vidíme rostoucí trend kyselých želé bonbonů. Nejprodávanější jsou kyselé žížalky, které dokonce předběhly i ikonické gumové medvídky,“ přiblížila Anna Růžičková, která je brand manažerkou Nestlé pro bonbony.

Rozšíření výroby si dá podnik ke 160. výročí

Podle ní se chuťové preference liší i podle jednotlivých zemí. Například na Slovensku stále patří k nejoblíbenějším pochutinám hašlerky, což u nás už tolik neplatí. Sfinx se navíc stále snaží přicházet s novinkami. „Letos poprvé používáme příchutě jako maracuja nebo limetka, což jsou moderní trendy, které se u nás dříve neobjevovaly,“ zmínila.

Modernizaci závodu si Sfinx symbolicky nadělil ke svému letošnímu 160. výročí. Výrobu cukrovinek tu založili už v roce 1863. Do současné továrny se výroba přemístila v roce 1910, což dělá ze Sfinxu jeden z nejstarších závodů na cukrovinky v zemi. A je jasné, že tento největší holešovský zaměstnavatel bude ve městě působit i nadále. V minulosti se totiž mezi místními mluvilo o tom, že by se odtud výroba měla přemístit jinam.

„Pro město je to dobrá zpráva, protože zaměstnávají lidi na pozicích, o které je tu zájem,“ poznamenal holešovský starosta Milan Fritz.

Zároveň je to i signál pro potenciální budoucí investory ve zdejší průmyslové zóně. „Je to důkaz toho, že potravinářský podnik s přísnými pravidly, kde se pracuje i s chemií, může bez problémů fungovat v druhém ochranném pásmu vodního zdroje,“ poukázal starosta. „Přistavili fabriku za miliardu, aniž by tu někdo protestoval a fungují na vysoce profesionální úrovni.“

Podle něj je navíc výroba bonbonů veřejností vnímána pozitivněji než některé jiné druhy průmyslu.