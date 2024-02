Hádka o stromy. Obyvatelům Holešova se nelíbí kácení pětadvacetiletých lip

„Lidé tam stáli kolem stromů. Bylo to vyhrocené, přece nebudeme dělat naschvály,“ uvedl starosta Milan Fritz (ANO), který chce s nespokojenými občany z Plačkova jednat. Ti si přejí stromy ponechat a upozorňují, že už nyní zbytečně padly dvě nepoškozené lípy. Celkově se jim nelíbí, že město chce z ulice odstranit stromořadí pětadvacetiletých lip.

„Jde nám o to, aby se zbytečně nekácely zdravé stromy. To je absurdní,“ vysvětlila Iva Leciánová, jedna z iniciátorek petice proti kácení. Dosud ji podepsalo 140 lidí. „Když jdou k zemi poškozené a nemocné stromy, je to v pořádku. Tyto jsou však zdravé a přinášejí nám chlad a stín,“ zmínila.

Celá situace je však komplikovanější. Kácení bylo součástí projektu revitalizace lokality. Ta se uskutečnila v minulých letech a zahrnovala úpravu cesty, předláždění chodníků či nové vjezdy k domům. Projekt zahrnoval i vykácení lip a jejich náhradní výsadbu.

„Kácení stromů bylo ale přímo navázáno na stavební úpravy. Místo toho jsme provedli náhradní výsadbu, což je běžný postup,“ reagoval holešovský místostarosta Pavel Karhan (KDU-ČSL), který na Plačkově žije. A říká, že byl vždy pro proměnu ulice. „Revitalizace zeleně včetně nových keřů i květin je její součástí, Plačkov určitě o zeleň nepřijde,“ ubezpečil.

Spor starosty a jeho předchůdce

Proti tomu, aby lípy padly, je bývalý starosta Rudolf Seifert (Koalice pro Holešov). „V období, kdy je spousta horkých dní, stromy vytvářejí přirozený stín, a lidem se tak nezahřívají domy. Kácení teď mi nedává smysl. Divím se, čeho tím vedení radnice chce dosáhnout,“ řekl.

Jeho nástupce mu však vyčítá, že projekt vznikl za jeho vedení, a měl tedy výtky občanů ohledně kácení poslouchat dříve. Původně se totiž počítalo se širší cestou nebo úpravou kanalizace, čemuž by musely stromy ustoupit.

„Za pana bývalého starosty se projekt bez odborné konzultace upravoval. Pokud chtěl chránit stromy, měl to říct dodavatelské firmě, aby nepodkopala a neponičila kořeny. To, že teď pan Seifert na Plačkově exhibuje, považuju za drzost,“ zlobí se Fritz.

„Nemohl jsem jako starosta hlídat každý projekt. Měl to na starosti pan Karhan, který měl v kompetenci životní prostředí. Já jsem se vždy stavěl proti kácení,“ hájí se Seifert.

Kácení stromů v minulosti povolil odbor životního prostředí, byť konstatoval, že stromy mají ekologický přínos. Město si aktuálně nechalo udělat dendrologický posudek. Z něj vyplynulo, že dva stromy jsou poškozené, ty už padly k zemi. U některých ostatních je třeba ořezat korunu, ošetřovat a kontrolovat je a některé pak lze ponechat v současném stavu. „Z posudku vyplývá, že by se stromy měly spíše zachovat,“ je přesvědčená autorka petice Leciánová.

Další jednání bude v březnu

Vedení radnice to vidí jinak. „Dle odborného vyjádření je perspektiva ostatních dřevin okolo deseti let. Musíme si říct, že nejde o běžné zdravé stromy,“ namítl Karhan. Podle něj se čekalo, až se ujme náhradní výsadba, ovšem teď už nemá smysl s kácením otálet, protože staré stromy budou bránit růstu těch nových.

„Dohledal jsem, že když se revitalizovala ulice 6. května, podle rozhodnutí se tam kácelo šedesát zdravých stromů. Tehdy nikdo neprotestoval a dnes po šesti letech není poznat, že tam tolik stromů padlo,“ poukázal místostarosta. Argumentuje i tím, že za dvacet pokácených stromů z Plačkova se po celém městě vysází zhruba stovka nových.

Některým obyvatelům města vadí kácení stromů na ulici Plačkov. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Současný starosta Fritz poukazuje, že ani obyvatelé Plačkova nejsou údajně jednotní ve svých postojích. „Jeden lípy chce zachovat, protože má včely, druhému zase vadí, protože mu špiní auto. Kritici kácení se navíc mohli vyjádřit v době, kdy se projednával projekt, ale neudělali to,“ vzkázal Fritz.

„Tehdy nám řekli, že se bude posouvat cesta a pod lipami se udělá nová kanalizace. Proto tomu nikdo nebránil. Jenže stromy zásadně dotčeny stavbou nebyly. Proto budeme nadále bojovat za jejich zachování,“ podotkla Leciánová.

Občané mají s vedením města jednat na začátku března. Radnice bude chtít slyšet odborné argumenty a možné náhradní varianty. „Jinou variantu než kácení ale v tuto chvíli nevidím,“ uvedl Karhan.