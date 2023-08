Americký park v Holešově má dopravní hřiště, děti si zajezdí mezi zelení

Za proměnou stojí spolupráce radnice a spolku Proud, který takzvaný „Američák“ už léta zvelebuje.

„Vznikla dohoda, že město vyčistí plochu a objedná nástřik, který bude proveden podle návrhu dodaného spolkem Proud a splňuje normu dopravního hřiště. Spolek pak zajistí úklid okolí, opravu drátěného plotu vedle hřiště a bude kontrolovat jeho stav,“ uvedl místostarosta Holešova Pavel Karhan.

Hřiště je veřejně přístupné a nabízí kruhový objezd, čtyřramennou křižovatku, zúžení, záliv, T-křižovatky, přechody, jednosměrku i parkoviště pro kola.

„Velkou přidanou hodnotou je, že hřiště je v příjemném mikroklimatu parku a zeleně,“ vyzdvihl holešovský zastupitel a předseda spolku Proud Jakub Nevřala. „Děti mohou trénovat ježdění i po celém parku, zkusit různé povrchy, nerovnosti, kopečky, což je lépe připraví do běžného provozu,“ doplnil.

V plánu jsou akce pro veřejnost a mládež ve spolupráci s BESIP. „Klasická výuka pro školy zatím není možná, není vyřešeno zázemí, učebny, sklad kol a další potřebné věci,“ zmínil s tím, že do budoucna by však na hřiště měly přibýt další prvky jako značky, závory či semafory. Celý prostor by se měl dočkat i osvětlení a kamerového dohledu.

Spolek Proud se o Americký park stará dvanáct let. Kdysi šlo o zanedbanou část města, která k procházkám příliš nelákala. Postupně však zmizela náletová zeleň i černé skládky. Spolek upravil terén, postavil zvonici, vznikla květinová skalka i houpačky.

„Navíc stále pořádáme veřejné brigády a objevují se noví lidé ochotní pomoc, podpořit. Dokážeme v rámci spolupráce i sponzoringu oslovovat místní firmy,“ přiblížil předseda spolku.

Problémem zůstává vandalismus a bezdomovci, kteří se v Americkém parku vyskytují. Podle Nevřaly se tím vedení města zabývá a postupně likviduje bezdomovecké příbytky.

V plánu je další revitalizace dřevin i nové cestičky a atrakce. „Pokud se podaří využít dotačních titulů, park se stane prosvětleným a smysluplným místem pro všechny generace. Tímto ožije a bezdomovci se zde nebudou chtít zdržovat,“ doplnil Nevřala.