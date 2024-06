Hokejoví fanoušci se mají na co těšit. Zlín a Vsetín se trumfují s posilami

Když vy gólmanskou jedničku Prostějova, tak my finského brankáře a navrch dlouholetou oporu extraligové Olomouce. Když vy obránce s více než 700 starty v nejvyšší české soutěži, tak my kanadského útočníka draftovaného do NHL. Hokejové kluby Zlína a Vsetína, které se v posledních dvou sezonách střetly ve finále první ligy, se v letním mezidobí trumfují, kdo přivede zvučnější posilu.