Koronavirus mění tradice, někde kvůli rouškám raději ruší hodové zábavy

Jít v Jankovicích za stárku byl odmalička její sen. Ve slovácké obci s necelou pětistovkou obyvatel ale mladých lidí ubývá a sehnat v posledních letech k sobě do dvojice stárka byl problém.

Když se to Markétě Silné nakonec pro letošek podařilo, vstoupil do pořádání hodové slavnosti s právem koronavirus a s ním i povinná omezení, která třeba nedovolila, aby chasa začala s přípravami a zkouškami už od jara. Hody ale před pár dny přece jen byly.

„Konečně se podařilo, že po třech čtyřech letech máme zase reprezentativní hody i se stárky. Bylo by škoda o ně přijít. Ale máme velkou výhodu, protože zábavu pořádáme ve velkém přírodním areálu Březičky, takže nemusíme řešit roušky v sále, ale pouze dezinfekci areálu a také pro návštěvníky. Osobně jsem už dopředu věděla, že kdybychom měli mít hody v rouškách, tak ať radši nejsou žádné,“ vysvětlila jankovická stárka, která bude mít po boku stárka Roberta Samsonka.

Před stejným rozhodováním stojí obce i hodové chasy na mnoha dalších místech.

V celém Zlínském kraji pomalu začíná období hodových slavností, ke kterým přirozeně patří večerní taneční zábavy, kolotoče, trhovci a tam, kde jsou hody s právem, také průvody krojované chasy obcí, nabízení koláčků i slivovice nebo vína u stárků.

I proto se před několika dny potkali zástupci obcí s rozšířenou působností s krajskou hygienou. Ta ale upozornila, že o pořádání nebo zrušení akce rozhoduje pouze pořadatel.

„Život nekončí, jen je potřeba dodržovat to, co ministerstvo zdravotnictví nařídilo. Je nutné chovat se tak, abychom zabránili šíření onemocnění, ale současně tam, kde je to možné, dál provozovali běžné aktivity,“ konstatovala ředitelka krajské hygienické stanice Eva Sedláčková.

Hody bez večerní zábavy

Čáru přes rozpočet může udělat obcím hlavně povinné nošení roušek ve vnitřním prostoru v případě, že se sejde více než sto lidí. Hodovou zábavu při cimbálové muzice a dechové hudbě, kdy se chasa v krojích představuje, si ale v rouškách nikdo představit nedokáže.

Letní slavnosti se tomu mohou vyhnout, pokud mají k dispozici venkovní areály. Tam je jen potřeba počítat, aby návštěvníků nebylo více než tisíc, což se ve většině obcí nestává. Takto se třeba nedávno bavili návštěvníci Svatovavřineckých hodů v Hluku i na hodech v Bystřici pod Lopeníkem.

Problém může nastat na podzim, kdy obce směřují večerní akce raději pod střechu. Proto třeba v Kunovicích už teď zvažují, že zábavu raději zruší.

„Předběžně jsme se domluvili s chasou, že bychom udělali tradiční průvod obcí, ale v sobotu by nebyla večer zábava, ale venkovní vystoupení. Byly by to prostě jiné hody, ale chasa už nacvičuje a všichni se těší, i když netušíme, jestli nepřijdou ještě další opatření,“ upřesnil starosta Kunovic Pavel Vardan.

Pro chasu, která se na hody připravuje týdny dopředu, opravuje kroje, nacvičuje vystoupení, chystá koláčky, občerstvení a muziku, je právě večerní zábava důležitá. Je to vyvrcholení, velký společenský zážitek i příležitost vybrat peníze třeba na obnovení hodového práva.

Někde si hody bez této akce představit neumí nebo jim nedávají smysl. Proto třeba v Jalubí hodové slavnosti pro letošek zrušili.

„Přišli s tím mladí, že zpívat a tancovat v sále v rouškách nechtějí. Je to velká zodpovědnost a situace v kraji se horší, tak jsme se rozhodli zavčasu, ještě před tím, než bychom si nechávali opravit kroje a objednávali spousty jídla a pití,“ poukázal starosta Karel Malovaný.

Omezená Růžencová pouť

Stejně tak v ohrožení mohou být třeba Michalské hody s právem ve Starém Městě na konci září nebo říjnové hody v Březolupech. Na podzim pořádají hody také v Mařaticích, Jarošově a Sadech v Uherském Hradišti nebo třeba v Huštěnovicích, kde bývají až v listopadu.

Už teď je jisté, že mimořádná hygienická opatření omezí Růžencovou pouť v Uherském Brodě, která se koná vždy první říjnový víkend. Přijíždí na ni několik tisíc lidí z celého okolí, proto město ruší kolotoče a stánkový prodej, protože by nebylo možné vytvořit pro veřejnost oddělené sektory po tisíci lidech.

„Je to veliká škoda, ale s ohledem na vývoj epidemiologické situace jsme neměli nyní jinou možnost než přistoupit k takovému řešení. Tímto rozhodnutím ale nezasahujeme do práv soukromých pořadatelů a v žádném případě nerušíme žádné koncerty pořádané soukromou osobou nebo agenturou. Ani jim nic takového nenařizujeme. Pouze musejí dodržet předpisy,“ zdůraznil starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník.

Stejně tak se uskuteční i hlavní bohoslužba Růžencové poutě v klášterní zahradě a za příznivých podmínek také krojový průvod městem.