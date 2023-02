Vlivní lidé z ANO ve Zlínském kraji stojí za Babišem, štěpení odmítají

Hnutí se podle Vondráka odklonilo od původního záměru vtáhnout do politiky osobnosti a dělat ji pro všechny.

„A k tomuto bych se chtěl vrátit. Pokud v tomto v budoucnu nezískám podporu, pak bude čas odejít. Frakce je možná cesta, jak věci napravit,“ zmínil Vondrák.

ANO je ve Zlínském kraji silné a po loňských komunálních volbách má své zástupce ve vedení většiny měst. Jeho vlivní členové s myšlenkou na vznik frakcí příliš nesouzní.

„Každá frakce historicky znamenala oslabení strany či hnutí a přímé rozptýlení jejich potenciálu. V tuto chvíli nejsem pro žádné frakce, dělení a rozdělování. A s tímto půjdu i na jednání předsednictva hnutí,“ reagoval hejtman, krajský šéf a člen celostátního předsednictva ANO Radim Holiš.

Spíše proti je také zlínský primátor Jiří Korec, který v prezidentské volbě veřejně nepodpořil předsedu hnutí Andreje Babiše.

„Řekněme si, jaké by měla frakce pravomoci a co by mohla dělat. Ve stanovách hnutí ani žádné jiné strany není princip frakcí zakotvený,“ upozornil Korec. „Nemyslím si, že by se hnutí mělo dělit a měly by se v něm vytvářet nějaké skupinky. To je to nejhorší, co by se mohlo stát a co se děje v české společnosti. Demokracie je od toho, aby měl každý právo říci svůj názor,“ doplnil.

Zakládat frakce? Nesmysl, říká poslanec

Podle politiků ANO nebude mít nápad na vznik frakce dostatečnou podporu. Místopředseda hnutí a kroměřížský poslanec Radek Vondráček řekl, že jakékoli názorové skupiny či frakce by měly případně vznikat po vnitřní diskusi, a ne přes média. Podle Vondráčka jde o Vondrákův osobní postoj, nikoli o tendenci uvnitř hnutí.

„Tento názor je v členské základně vnímán poměrně negativně, což jsem si ověřil na našem oblastním i krajském sněmu v minulém týdnu,“ uvedl pro ČTK.

„U mě to nemá šanci na úspěch, je to víceméně nesmysl. Nevidím žádný důvod zakládat frakce, je to dělení sil,“ dodal zlínský poslanec Marek Novák.

„Pro mě je důležité, abychom byli jednotní a dokázali se bavit uvnitř hnutí. Špinavé prádlo by se mělo prát doma. A pokud to někteří nedokážou, tak uznávají jiné hodnoty než demokratickou diskusi,“ nastínil.

Upozornil, že pokud jsou v poslaneckém klubu ANO rozdílné názory, tak se hlasuje a pak se prosazuje ten, který získá většinovou podporu.

Kalousek na rozštěpení ANO vsází

„Nemyslím si, že k něčemu takovému dojde, nebude to mít uvnitř hnutí podporu. Nenarazil jsem na nikoho, kdo by to podpořil,“ sdělil také poslanec a starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

Ke kritikům Babiše patří i ostravský primátor za ANO Tomáš Macura. „Politika, nemá-li nás zavést do pekla, nesmí být vedena bez skrupulí, stylem účel světí prostředky. A to ani v předvolební kampani. Andrej Babiš nemůže být náš prezident,“ napsal na sociálních sítích Macura, který v Ostravě vede koalici se SPOLU a Piráty.

Proměnu politické scény očekává někdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Vsadím se, že poslanecký klub ANO se rozštěpí a vznikne nová frakce, připravená spolupracovat s demokratickými stranami. Nejsem prorok. Jenom čerpám z historie,“ napsal Kalousek.

Podle politologa Jana Kubáčka však budou pro vznik frakce uvnitř ANO spíše jednotlivci, kteří v případě neúspěchu hnutí opustí. „De facto poslanec Vondrák je už komplet mimo ten klub,“ řekl i v reakci na Kalouskovo vyjádření Kubáček.