Zlínská krajská koalice opraví špitály, chce postoupit i v obsazování zóny

I kvůli nejistotě spojené s koronavirovou pandemií se totiž politici nechtějí pouštět do velkých slibů.

„Když vidíte, co se děje se zemí a krajem, dá se jen těžko plánovat ve velkém. Proto jsme nemohli být konkrétnější. Řadu věcí v této chvíli nevíme,“ zmínil hejtman Radim Holiš (ANO). „V ročním hodnocení jsme schopni říci, jak se to posouvá a jaký bude plán na další rok,“ upřesnil.

V programovém prohlášení je řeč o obsazování dosud téměř prázdné průmyslové zóny v Holešově, opravách nemocnic nebo dokončení integrovaného dopravního systému, který funguje od letošního roku.

Podle náměstka hejtmana přes dopravu Radka Doležela (ANO) by se do konce volebního období v roce 2023 mělo dát jezdit na jednu kartičku ve všech typech veřejné dopravy, včetně městské hromadné.

„Jejich (bývalého vedení kraje) finále byla karta, což je standard, my to chceme dotáhnout až k používání mobilů,“ řekl Doležel.

Koalice v programovém prohlášení nezmiňuje novou nemocnici v Malenovicích, kterou prosazoval bývalý lidovecký hejtman Jiří Čunek, ale opravy stávajících špitálů a zpracování koncepce zdravotnictví do roku 2030.

Ve zlínské nemocnici má nejdříve přijít na řadu oprava interny, podle Holiše bude jasnější časový plán v dubnu. Ve vsetínské nemocnici má prioritu oprava budovy hemodialýzy, v kroměřížské urgentního příjmu.

„Každá z nemocnic má své priority, na kterých se nepracovalo. Musíme začít co nejdříve,“ sdělila náměstkyně přes zdravotnictví Olga Sehnalová (ČSSD), která chce podporovat také zřízení letecké záchranné služby.

Postoupit v obsazování holešovské zóny

Koalice odmítla projekt nové nemocnice za nejméně osm miliard korun i s vysvětlením, že by to bylo na úkor dalšího krajského majetku, který by pak chátral. Podle Holiše už existuje seznam nutných investic do majetku v různých oblastech za 3,5 miliardy korun.

„Naše příspěvkové organizace hlásí, co je akutně potřeba opravit, co zateplit, kde vyměnit okna. Je to dluh, který nebyl dlouhodobě řešen, a my jsme ho v programovém prohlášení zohlednili,“ poznamenal Holiš.

Koalice hodlá sestavit zásobník investičních projektů, do nichž se potom pustí. V případě holešovské průmyslové zóny chce postoupit v jejím dalším obsazování kupředu. Pokračovat bude v digitalizaci krajského úřadu a jeho organizací.

Pokud jde o sociální oblast, plánuje mimo jiné navýšení kapacit domovů se zvláštním režimem včetně center duševního zdraví. Na úřadě chce obnovit činnost odboru životního prostředí a zemědělství, ve sportu zřídit fotbalové či hokejové akademie a v dopravě navýšit rozpočet na opravy silnic II. a III. tříd.