Policisté hledali krajtu z baru i ve stromech, pátrají po svědkovi

Z baru U Bubáka v otrokovické části Baťov had podle policie unikl už v noci na neděli, jeho zmizení ale majitelka oznámila až v úterý navečer.

„Hadi u nás mají svoji místnost. Našli jsme tam šroubovák s páčidlem, chtěl se k nám někdo dostat, nejspíš něco sebrat. Asi za sebou nezavřel okno a had mohl vylézt,“ sdělila iDNES.cz Denisa Petrášová, která bar provozuje.

Asi šedesátikilogramového albína krajty tmavé, který má žlutooranžovou barvu s bílými ornamenty, chová se svým přítelem.

V souvislosti se zmizením hada žádají policisté také o pomoc při ztotožnění svědka na kamerovém záznamu.

„Jedná se o muže, který v neděli kolem čtvrté hodiny ranní procházel poblíž objektu, odkud had zmizel. Kdo by muže poznal, ať volá linku 158, nebo zajde přímo na otrokovické obvodní oddělení policie,“ sdělila krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

O tom, zda hada spíš někdo ukradl, nebo vypustil ven, nechtěla spekulovat.

„Prověřuje se víc variant, nemůžeme žádnou vyloučit. Potřebujeme proto i svědky. A tento muž se tam v ranních hodinách pohyboval,“ reagovala policejní mluvčí na dotaz iDNES.cz.

Krajta bude asi zalezlá u tepla

Petrášová s přítelem hledají hada už od neděle, postupně se k nim přidali příbuzní a kamarádi, od úterý pak také policisté spolu se strážníky. Pomoc nabízejí i další lidé.

„Policisté ve spolupráci se strážníky městské policie opakovaně prohlédli vnitřní prostory objektu i bezprostřední okolí. Zaměřili se na travnaté porosty, prohlédli i okolí parovodu a přilehlé průmyslové budovy. Kolegové kontrolovali i okolí panelových domů a prošli i lokalitu Štěrkoviště. Zaměřili se také na stromy a další místa, kde by se mohl plaz schovat. Pátrání je prozatím bezvýsledné,“ uvedla v pátek policejní mluvčí.

„V těchto nízkých teplotách bude někde zalezlá u tepla, pokud ji nikdo nevzal. Pročesáváme to každý den,“ poznamenala Petrášová.

Krajty tmavé jsou často prodávány na chov jako domácí zvířata. Jejich popularita spočívá v atraktivním vzhledu a mírné povaze. Nejsou to jedovatí hadi, ale patří mezi škrtiče a dokážou způsobit bolestivé a krvavé kousnutí.

„Znovu proto apelujeme na občany, aby v případě, že hada někde spatří, na něj nesahali a ihned kontaktovali linku 158,“ uvedla policejní mluvčí.

„Je to škrtič. Nebezpečná není, pokud na ni někdo nešlápne, to by kousla,“ doplnila majitelka.

S přítelem mají dalších sedm hadů včetně například hroznýše. Mají pro ně vyčleněnou celou místnost, kde jsou zvířata v teráriu. Do péče přitom berou hady, o které chovatelé přestanou mít zájem.

„Tato krajta byla nová, měli jsme ji asi tři týdny. Je to samička, předešlému majiteli už špatně kladla vajíčka, tak ji dal pryč,“ popsala chovatelka.

Před pár lety našel muž na Floridě ve své kůlně čtyřmetrovou krajtu tmavou, rovněž albína, vážící přes 45 kilogramů. V kůlně byly nalezeny také kosterní pozůstatky po jeho zmizelé kočce.