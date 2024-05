Čas se krátí. Zítra končí druhé kolo přijímaček, míst je ale stále dost

Hlásil se na dvě gymnázia a obchodní akademii, testy v prvním kole přijímacích zkoušek ale Radkovi ze Zlína nedopadly nejlépe. Nedostal se ani na jednu školu.

„Zkoušíme teď gymnázium i jinde, zvažujeme i soukromou střední školu. Syn není příliš technicky nadaný, takže možností máme méně,“ říká jeho maminka Lenka, která od úterý prochází nabídku škol v regionu.

Musí si však pospíšit. Přihlášku do druhého kola mohou zájemci podat do půlnoci v pátek 24. května, a to elektronicky, poštou i osobně na škole. Opět lze dát přihlášku na tři školy, případně dva obory s talentovou zkouškou. A rozhodnou získané body z dubnového prvního kola přijímaček plus body za prospěch na základní škole.

Ve Zlínském kraji bylo ještě ve středu k dispozici ještě asi tisíc volných míst určených uchazečům z devátých ročníků, tedy bez víceletých gymnázií a nástavbového studia.

„Z toho zhruba polovina, 490 míst, je v maturitních oborech. Na čtyřletých gymnáziích je ale pouze 32 míst a 43 na lyceích,“ vypočítala krajská radní Zuzana Fišerová.

Kapacity mají hlavně v technických oborech

Na čtyřleté studium berou gymnázia ve Slavičíně, Valašských Kloboukách, Střední škola Kostka ve Vsetíně či soukromé gymnázium v Kunovicích.

„Mám deset míst. Trochu nás to překvapilo, mysleli jsme, že kromě gymnázia si děti dávají jednu přihlášku takzvaně na jistotu a takový převis nebude. Navíc s ohledem na naši spádovou oblast,“ podotkla Libuše Pavelková, ředitelka gymnázia ve Slavičíně. „Ale mluvila jsem s řadou rodičů a někteří mi říkali, že jejich potomek měl přihlášku na tři gymnázia a nikde mu to nevyšlo. Pořád jde o atraktivní typ školy,“ doplnila.

Naopak někde mají volno jen pro děti, které jdou z nižších stupňů základní školy. „Ve druhém kole budeme přijímat čtyři uchazeče do šestiletého studia. Jde o náhradníky za ty, kteří sice u zkoušky uspěli a zjistili, že by se na školu dostali, ale jejich rodiče nakonec rozhodli, že dítě bude pokračovat na stávající základní škole,“ uvedl Mojmír Zetek, ředitel gymnázia ve Valašském Meziříčí.

Ve Zlíně jsou stále k dispozici obory jako sociální činnost (Střední škola pedagogická a sociální), informační technologie a hotelnictví (Střední škola Baltaci), strojírenství (Střední průmyslová škola) nebo podnikání (Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola). Obecně přitom platí, že kapacity mají hlavně v technických oborech a na učilištích.

Školu už má 97 procent žáků Na mnoha školách také nyní zvedají jeden telefon za druhým, rodiče se totiž informují, jak postupovat.

„Někteří nemají jako zákonný zástupce zřízenou bankovní identitu, pomocí níž se letos jde poprvé hlásit elektronicky přes portál Dipsy. Uklidňujeme je, že mohou přihlášku přinést i fyzicky nebo poslat poštou,“ podotkla Milada Chamillová, ředitelka Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm.

Výsledky druhého kola budou v červnu

Tam mají volno ve čtyřech oborech, a to maturitních (moderní informační technologie) i učebních (zámečník, elektrikář – slaboproud a prodavač).

„Mnohé další obory se ale naplnily už v prvním kole, což dříve nebývalo. Přisuzuji to mimo jiné rostoucí demografické křivce,“ uvažuje Chamillová. „Celkově podle mě první kolo rozřadilo uchazeče docela spravedlivě, i když samozřejmě záleželo na tom, jak měl kdo nastavená bodová kritéria za prospěch na základní škole,“ doplnila.

Výsledky druhého kola přijímacích zkoušek zveřejní ředitelé škol 21. června. Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání závisí na rozhodnutí jednotlivých škol.

Ve Zlínském kraji se celkově na střední školu hlásilo přes 5 400 deváťáků. Skoro 97 procent z nich uspělo v prvním kole, naopak 177 dětí ještě školu hledá.